Svolta italiana per il fotovoltaico: si chiama P3TTM e trasforma la luce in elettricità senza perdite.

Una ricerca svela, P3TTM, un semiconduttore organico che converte la luce in elettricità con un’efficienza vicina al 100%, aprendo la via a una nuova generazione di celle solari.

Advertisement

Nel mondo della ricerca sull’energia solare, l’efficienza è tutto. Per decenni, gli scienziati hanno lavorato per superare i limiti fisici che impediscono a una cella solare di convertire ogni particella di luce in elettricità. Oggi, uno studio condotto da un team internazionale che vede l’Italia in prima linea ha dimostrato un principio fisico rivoluzionario.

Il loro lavoro, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Materials, mostra come un materiale organico chiamato P3TTM possa raggiungere un’efficienza di raccolta di carica vicina al 100% in condizioni specifiche, aprendo una nuova, affascinante prospettiva per il futuro del fotovoltaico.

Il limite del fotovoltaico: efficienza e le sue diverse “facce”

Per capire la portata di questa svolta, è essenziale fare una distinzione. Quando valutiamo l’efficienza di un pannello solare, intendiamo di solito la Power Conversion Efficiency (PCE), cioè la percentuale di energia solare che la cella trasforma in elettricità. Per le celle a singola giunzione, questa ha un limite teorico, noto da oltre 60 anni come Limite di Shockley-Queisser, che si attesta intorno al 33%.

Lo studio sul P3TTM si concentra su un’altra metrica: l’Efficienza Quantica Interna (IQE), che misura quante cariche elettriche vengono generate per ogni fotone assorbito dal materiale. È qui che si nasconde la vera innovazione.

L’indiziato speciale: P3TTM e il suo elettrone “spaiato”

Il protagonista di questa ricerca è il P3TTM, un radicale organico. La sua caratteristica chiave è di possedere un elettrone “spaiato” o “solitario”. Questa configurazione non rende la molecola instabile, ma apre canali unici per la separazione delle cariche.

Quando la luce colpisce il materiale, crea una coppia energetica (un eccitone). Nel P3TTM, questa coppia si evolve quasi istantaneamente in uno stato in cui le cariche positiva e negativa si trovano su molecole adiacenti.

Dentro l’esperimento: come avviene la separazione di carica

A differenza di quanto si potrebbe pensare leggendo solo il dato dell’efficienza, lo studio mostra che a temperatura ambiente queste coppie di cariche sono ancora in gran parte legate. La svolta si osserva quando il materiale viene inserito in un dispositivo a diodo e viene applicato un campo elettrico: la separazione e la raccolta delle cariche diventano straordinariamente efficienti, avvicinandosi al 100%.

Per i test, i ricercatori hanno realizzato piccoli dispositivi di laboratorio, una sorta di “mini celle solari”. Queste mini celle, sono state ostruite a strati sottilissimi con materiali conduttivi e il P3TTM al centro, depositato con una tecnica di alta precisione chiamata evaporazione termica in vuoto.

PTTTM: i numeri reali: misure di laboratorio e confronti

È cruciale essere precisi: i dati di “raccolta quasi unitaria” si riferiscono a questi specifici dispositivi di laboratorio. La resa di fotogenerazione nei film sottili del materiale, in assenza di campo elettrico, è più bassa. Questi numeri, non sono ancora direttamente confrontabili con la PCE delle tecnologie attuali, come le celle al silicio commerciali (20-26%) o le perovskiti da record (oltre il 25%).

Il P3TTM non è ancora una cella solare finita, ma la dimostrazione di un principio fisico nuovo e molto più efficiente a livello fondamentale.

Dalla teoria all’applicazione pratica

L’idea di un “inchiostro solare” è una delle grandi promesse dei materiali organici. Essendo il P3TTM di questa natura, in futuro potrebbe offrire vie di produzione a basso costo. La vera sfida, comune a molti semiconduttori organici, sarà la stabilità a lungo termine: la resistenza alla degradazione causata dall’esposizione all’ossigeno e ai raggi UV.

P3TTM: un nuovo principio, non un prodotto finito

In conclusione, la ricerca sul P3TTM è una pietra miliare. Non ci ha dato (ancora) la cella solare più efficiente del mondo, ma un meccanismo di generazione di carica in un materiale a singolo componente di un’efficienza interna quasi perfetta. Questo apre una filosofia di progettazione completamente nuova per il futuro del fotovoltaico organico. Un po’ come le prime scoperte sui semiconduttori negli anni ’40 non portarono subito ai computer moderni, ma aprirono un intero campo di possibilità che ha definito il nostro mondo.

Glossario:

Eccitone: La “coppia energetica” formata da un elettrone (negativo) e dalla sua controparte positiva (lacuna), creata quando la luce colpisce un materiale. Per generare corrente, devono separarsi.

IQE (Efficienza Quantica Interna): La percentuale di fotoni assorbiti da un materiale che riescono a generare una coppia di cariche elettriche. Misura l’efficienza del processo interno al materiale.



PCE (Power Conversion Efficiency): L’efficienza “totale” di una cella solare. È la percentuale di tutta l’energia solare che colpisce la cella e che viene trasformata in elettricità utilizzabile all’esterno.

FONTI:

Nature Materials: Intrinsic intermolecular photoinduced charge separation in organic radical semiconductors

Segui Passioneastronomia.it per tutti gli approfondimenti e le notizie su Scienze e Astronomia.