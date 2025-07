Su TikTok torna a girare l’hashtag #toxicsunscreen, una teoria secondo la quale la crema solare sarebbe tossica. Ecco cosa dice la scienza.

Advertisement

Tutto cominciò nell’agosto 2023. Sui social, ed in particolare sulla piattaforma TikTok, iniziò a girare una teoria secondo la quale la crema solare farebbe male alla salute. Pensate che all’epoca l’hashtag #toxicsunscreen racimolò oltre 11 miliardi di visualizzazioni. Nei video girati dagli utenti si sosteneva che la crema solare non proteggesse dai raggi del sole. A loro dire, “alti livelli di vitamina D renderebbero impossibile sviluppare qualsiasi malattia autoimmune”. Opinione diffusa tra questi presunti influencer è che la crema solare possa inibire l’assunzione di vitamina D.

No, la crema solare non fa male alla salute

No, la crema solare non fa male alla salute

Partiamo dal presupposto che la vitamina D viene prodotta dalla nostra pelle in quantità sufficienti, anche se si usa la protezione solare. Non lo diciamo noi, ma il professor Giuseppe Argenziano all’Huffington Post, presidente della Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse. La crema solare è fondamentale, soprattutto perché previene l’invecchiamento della pelle e i tumori. Sole e cancro sono purtroppo collegati: questo legame non dipende tanto dall’aumentare dell’esposizione solare vera e propria, ma dal cosiddetto “sole intermittente”, che si prende nei brevi periodi di vacanza dopo un’invernata al chiuso.

Occhio alle teorie su TikTok

“Non sono i raggi del sole a causare il cancro, bensì la crema solare” dicono convinti questi influencer che stanno riportando la folle teoria su TikTok. Per rafforzare il messaggio, poi, vengono mostrate foto di contadini di tanti anni fa con la pelle bruciata, accompagnate da messaggi del tipo: “i nostri antenati non usavano la protezione 50 e non hanno mai contratto il cancro alla pelle”. Insomma, non bastavano i complottisti che quotidianamente ci raccontano che non siamo mai andati sulla Luna, adesso ci mancavano anche i No crema solare. Voi che ne pensate?

Per saperne di più: