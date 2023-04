Ascolta l'articolo

Tutto pronto per l’appuntamento con la storia: partirà il razzo più potente mai costruito! Ecco la video simulazione del test di Starship di SpaceX

È tutto pronto per il lancio del prototipo di Starship SN24 su un booster Super Heavy progettato per essere completamente riutilizzabile. Il razzo è alto 120 metri e questo lo rende il razzo attualmente più alto e potente del mondo. Pensate che solo il primo stadio Super Heavy è alimentato da ben 33 motori Raptor a metano. Dopo il completamento del test Starship (SN15) di SpaceX, tutti gli occhi sono puntati sul primo volo di prova orbitale di un intero stack Starship-Super Heavy. Questo test vedrà il razzo più alto e potente del mondo mai costruito prendere il volo per la prima volta. Questa animazione mostra il piano di volo proposto per quel primo volo di prova orbitale. NOTA: alcuni aspetti di questa animazione sono imprecisi ma a grandi linea mostra quello che vedremo domani 17 Aprile a partire dalle 14. Ecco la video simulazione fantastica:

Il volo di prova di Starship di SpaceX è in programma per lunedì 17 aprile. Il decollo è previsto per le 14 italiane e come al solito noi di Passione Astronomia seguiremo in diretta il lancio sui nostri canali ufficiali Facebook e Youtube. “Successo forse, emozione garantita” ha scritto Elon Musk su Twitter. Ecco come e dove seguire in diretta il lancio di Starship di SpaceX lunedì 17 aprile. Attivate la campanellina sul video qui sotto per ricevere una notifica quando inizierà la nostra live.

Credit immagine di copertina: C-bass Productions

