È stato rilasciato il più grande “universo simulato” mai realizzato prima. È stato battezzato come Uchuu ovvero ‘spazio esterno’

Un gruppo di ricerca internazionale guidato dal professore associato Tomoaki Ishiyama dell’Università di Chiba è riuscito a creare la più grande simulazione di formazione della struttura della materia oscura al mondo utilizzando tutti i core della CPU del supercomputer dell’osservatorio astronomico nazionale “Atelui II”. La simulazione, chiamata Uchuu, consta di 2,1 trilioni di particelle su scala cubica con un lato senza precedenti di 9,63 miliardi di anni luce. Per fare un confronto, si tratta di circa tre quarti della distanza tra la Terra e le galassie più distanti mai osservate. Uchuu rivela l’evoluzione dell’universo a un livello di dimensioni e dettagli inconcepibile fino ad ora.

Ecco un video illustrativo dell’Universo simulato

A questo link si può accedere alla simulazione: http://www.skiesanduniverses.org/Simulations/Uchuu/PublicDataAccess/

Qualche informazione in più

Quando parliamo di Universo osservabile andiamo incontro a numeri fuori da ogni logica umana. L’Universo è in espansione (come provato da Hubble) e quindi le sorgenti di luce, come le stelle o meglio le galassie, si stanno allontanando dal nostro punto di osservazione. Se così non fosse il raggio dell’universo osservabile sarebbe pari a 13,8 miliardi di anni luce circa, ovvero la distanza percorsa dalla luce dall’inizio dell’Universo (dal Big Bang). Ma poiché si sta espandendo, la distanza dell’orizzonte è molto più grande: una radiazione elettromagnetica partita 13,8 miliardi di anni fa che giungesse ora ad un osservatore sarebbe relativa a una sorgente che si è allontanata dall’osservatore stesso. Le ultime stime ipotizzano che lo spazio si potrebbe essere espanso per circa 4,7×1023 km ovvero 46,5 miliardi di anni luce. Dunque il diametro della sfera sarebbe pari proprio a 93 miliardi di anni luce.

Credit immagine di copertina, Tomoaki Ishiyama

