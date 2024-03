La tettonica delle placche ha segnato e segnerà la nostra Terra. I continenti attuali saranno irriconoscibili, ecco il video del nostro futuro

La tettonica delle placche ha segnato e segnerà la nostra Terra (oggi contestualmente al cambiamento climatico). I continenti attuali saranno irriconoscibili ed il seguente video è stato realizzato dal Professor Chris Scotese del Dipartimento di Scienze della Terra e dei pianeti della Northwestern University. Ovviamente tutto si basa su ricerche e dati reali. Ecco come sarà il nostro Pianeta fino a 250 milioni di anni nel futuro a partire dai giorni nostri, buona visione!

Il nostro Pianeta

Il nostro pianeta è il terzo in ordine di distanza dal Sole ed il quinto più grande del sistema solare. E’ l’unico mondo con acqua liquida sulla superficie oltre che l’unico dove è presente vita (ad oggi conosciuta). La Terra è leggermente più grande del vicino Venere ed è la più grande dei quattro pianeti (tutti fatti di roccia e metallo) del sistema solare interno. I pianeti, tranne la Terra, prendono il nome da divinità greche e romane. Tuttavia, Terra è una parola germanica, che significa semplicemente “il terreno” (ha almeno 1.000 anni). I vasti oceani sono stati una “culla” per lo sviluppo della vita circa 3,8 miliardi di anni fa. Come Marte e Venere, la Terra ha vulcani, montagne e valli. La litosfera terrestre, che comprende la crosta (sia continentale che oceanica) e il mantello superiore, è divisa in enormi placche che si muovono costantemente. Ad esempio, la placca nordamericana si sposta a ovest sul bacino dell’Oceano Pacifico, all’incirca ad un ritmo uguale alla crescita delle nostre unghie (tra gli 1,8 e 4,5 millimetri al mese). I terremoti si verificano quando le placche si sollevano l’una sull’altra, si scontrano per creare montagne o si dividono e si separano.

Un unico Satellite

Luna e Terra. Credit: NASA

La Terra è l’unico pianeta che ha un solo satellite. La nostra Luna è l’oggetto più luminoso e familiare nel cielo notturno. E’ fondamentale per la vita sulla Terra: controllando l’oscillazione dell’asse del nostro pianeta rende il clima relativamente stabile. Causa anche le maree, creando un “ritmo” che ha guidato il genere umano per migliaia di anni. Si è formata miliardi di anni fa a seguito dello scontro tra il nostro Pianeta ed un planetesimo grande quanto Marte chiamato Theia. Per approfondire vi rimando al seguente articolo, La Luna compagna fedele della Terra.

Fonte