A dicembre, da qualche anno a questa parte, la redazione di Passione Astronomia consiglia 5 letture per gli appassionati di scienza e fantascienza. Quest’anno c’è anche il nostro primo libro in lista, “Alla scoperta di una passione chiamata astronomia”.

C’è chi ritiene che i libri siano solo “l’ultima spiaggia” quando non si sa bene cosa regalare a Natale. Altri, invece, li ritengono una tradizione, consci del fatto che un buon libro è sempre utile per chi lo riceve. Quest’anno abbiamo selezionato 5 libri che potete regalarvi o regalare a Natale agli appassionati di astronomia e fantascienza. Abbiamo cercato di mettere insieme 5 titoli per tutti i gusti. Eccoli.

1. Alla scoperta di una passione chiamata astronomia

Ve ne abbiamo parlato e riparlato: è uscito il nostro primo libro. È un libro scritto a cinque mani (Pasquale D’Anna, Umberto Battino, Daniele Gasparri, Tommaso Nicolò e Livio Bordignon) in modo semplice, chiaro e accessibile a tutti, principianti e non. Ripercorre la storia dell’astronomia, partendo dai primi studi riguardo la forma e la posizione della Terra nell’Universo, fino ad arrivare alla vita delle stelle e all’origine cosmica degli elementi. La prefazione è di Luca Perri e lo potete trovare sia in libreria che su Amazon a 17,10 euro.

2. La tempesta imperfetta. Viaggio nella mente di chi crede alle fake news: noi

A proposito di Luca Perri, questo è il suo ultimo lavoro (in collaborazione con Barbascura X). Un chimico e un astrofisico (no, non è l’inizio di una barzelletta) navigano sulla zattera del pensiero scientifico con l’obiettivo di resistere alle ondate di fake news, pregiudizi e falsa scienza. Un libro che vi darà gli strumenti necessari per sviluppare uno sguardo critico e razionale sul mondo che vi circonda. È edito da DeAgostini, costa 16,05 euro su Amazon, ma potete tranquillamente trovarlo anche in libreria. Assolutamente consigliato, soprattutto di questi tempi.

3. Primo incontro con il cielo stellato (quarta edizione)

Il nostro Daniele Gasparri torna con un’edizione completamente rinnovata del manuale per l’osservazione del cielo, adatto a grandi e piccoli, con immagini e spiegazioni chiare e semplici. Al suo interno c’è tutto quello che serve sapere per iniziare a osservare e capire l’universo. Una guida semplice e dettagliata scritta da un astrofilo per gli astrofili. All’interno anche mappe e oggetti da osservare delle 58 costellazioni visibili dai cieli italiani. Prezzo: 18,93 euro, solo su Amazon.

4. Su un altro pianeta: l’ultimo, tra i libri di Amedeo Balbi

Non potevamo non mettere in lista l’ultimo libro del professor Balbi, astrofisico e docente all’Università Tor Vergata di Roma. “È realistico pensare di fondare colonie umane su altri pianeti o satelliti?” si chiede Balbi. Soprattutto, “ne vale la pena?” Ebbene, questo libro accompagna il lettore in un affascinante viaggio fra immaginazione e scienza, analizzando le sfide e le insidie che andrebbero affrontate per un futuro dell’umanità lontano dalla Terra. Il libro è edito da Rizzoli, lo si può acquistare sia in libreria che su Amazon, a 16,62 euro.

5. “Portami alla vita”: libri di fantascienza italiana

Chiudiamo con qualcosa di più leggero, ma fino a un certo punto: adatto soprattutto a ragazzi e ragazze dai 14 anni in sù, “Portami alla vita” (Separazioni è il primo volume) è una storia estremamente attuale. In una Terra stretta nella morsa dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici, un gruppo di ragazzi affronta una missione interstellare attraverso un buco nero per cercare un altro pianeta abitabile. L’autore è il nostro Valerio Novara, finora sono usciti i primi due libri della saga (il secondo, Il mondo di prima, lo trovate qui) e costa solo 10 euro su Amazon.