Una delle tracce della prima prova degli esami di maturità era dedicata al noto divulgatore scomparso. Ecco come Alberto Angela ha appreso la notizia.

Una delle tracce del tema, la prima prova degli esami di maturità 2023, era dedicata a Piero Angela. Ecco come ha reagito il figlio Alberto sui social: “Questa mattina ho appreso, come tanti di voi, che, tra le tracce della prima prova della maturità 2023, c’è un brano tratto da Dieci cose che ho imparato, l’ultimo libro di mio padre Piero Angela. Questo non è solo un riconoscimento a lui in qualità di divulgatore e giornalista, ma rappresenta anche un messaggio di fiducia per l’intera categoria dei giornalisti” scrive un emozionato Alberto Angela sulla sua pagina Facebook.

Chi era Piero Angela

“Nel corso di tutta la sua vita – ha continuato Alberto Angela – Piero ha fatto della buona informazione, ha lavorato in modo limpido e razionale, documentandosi e spiegando in modo chiaro e attento tantissimi argomenti. Ebbene, in un mondo fatto di fake news, titoli strillati e informazioni fugaci, il suo modo di fare informazione resta un esempio e deve essere da incoraggiamento per tutti quei giornalisti che fanno il loro lavoro seriamente e in modo indipendente, cercando le fonti e portando avanti inchieste approfondite. Questo fa sì che la gente possa ragionare e farsi un’idea propria. Stimolare il pensiero e dare materiale per la mente: questo è stato il suo giornalismo che, evidentemente, resta un esempio da seguire” si legge.

Piero Angela incrociò la strada della scienza alla fine degli anni ’60, quando seguì da vicino le missioni Apollo per portare l’uomo sulla Luna. Nella sua carriera ha scritto circa 40 libri e ha condotto oltre 30 programmi tv. Il più conosciuto e famoso è ovviamente Quark: la prima puntata venne trasmessa nel 1981, seguita da oltre 9 milioni di persone. Non c’era niente del genere in Italia, fino a quel momento. Fu un successo immediato, che negli anni portò alla nascita di Superquark e dei tantissimi documentari in vhs e dvd che molti, come me, hanno avuto il piacere di guardare anche fra i banchi di scuola.