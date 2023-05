Questa sera alle 21:30 su Rai 1 Alberto Angela dedicherà uno speciale di “Ulisse” a suo padre Piero. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Piero Angela, stasera uno speciale di “Ulisse” dedicato al più famoso divulgatore scientifico italiano, a cura di suo figlio Alberto. Piero Angela si è spento lo scorso agosto all’età di 93 anni, ma resterà a lungo nel cuore dei telespettatori. E, per omaggiarlo, questa sera alle 21.30 su Rai 1 il figlio Alberto condurrà uno speciale di “Ulisse – Il piacere della scoperta” dedicato al padre, per raccontare la vita straordinaria del grande divulgatore scientifico.

Uno speciale dedicato al grande divulgatore

Piero Angela alla Rai durante la presentazione della nuova stagione di ‘Superquark+’, Roma, 5 Ottobre 2020. ANSA/GIUSEPPE LAMI

Giornalista, cronista, conduttore, divulgatore, Piero Angela era nato a Torino nel 1928. Aveva iniziato come cronista radiofonico in Rai, per poi diventare conduttore e inviato del telegiornale. Pochi, però, sanno che prima di diventare Piero Angela, aveva studiato al conservatorio poiché grande appassionato di pianoforte e jazz. Quando approdò in Rai, nei primi anni ’50, si iniziò ad occupare di politica estera: fece l’inviato in Yemen, Israele, ma anche Iraq e Vietnam. Fu lui il primo conduttore, nel 1976, dell’appena nato TG2.

Incrociò la strada della scienza alla fine degli anni ’60, quando seguì da vicino le missioni Apollo per portare l’uomo sulla Luna. Nella sua carriera ha scritto circa 40 libri (qui ci sono i più famosi) e ha condotto oltre 30 programmi tv. Il più conosciuto e famoso è ovviamente Quark: la prima puntata venne trasmessa nel 1981, seguita da oltre 9 milioni di persone. Non c’era niente del genere in Italia, fino a quel momento. Fu un successo immediato, che negli anni portò alla nascita di Superquark e dei tantissimi documentari in vhs e dvd che molti, come me, hanno avuto il piacere di guardare anche fra i banchi di scuola.

Appuntamento questa sera alle 21:30 su Rai 1!