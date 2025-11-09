Un filmato da brividi quello registrato dagli astronauti mentre rientrano sulla Terra, a bordo di una Soyuz, dalla Stazione Spaziale Internazionale

Vi siete mai chiesti cosa vedono gli astronauti quando tornano dalla Stazione Spaziale Internazionale (orbita a 400 chilometri di altitudine) al termine della loro missione? Ebbene lo vedrete grazie ad un filmato registrato da una capsula spaziale russa Soyuz! Quando gli astronauti tornano dalla Stazione Spaziale Internazionale, la loro capsula entrano in atmosfera a una velocità di oltre 27.000 chilometri all’ora. Quando guardano fuori dall’oblò, ecco cosa vedono:

Terra astronauti

Per approfondire: atmosfera terrestre, com’è fatta e da cosa è composta

Cosa dice la scienza

La Terra ha una ricca atmosfera che si presenta omogenea. Gli studiosi hanno deciso di dividerla convenzionalmente in 5 strati: la troposfera, la stratosfera, la mesosfera, la termosfera e l’esosfera. Questo filmato proviene da un video della NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale. Le scintille sono il risultato dell’enorme quantità di calore (circa 1650°C) che si accumula sulla superficie della capsula Soyuz a causa della compressione dei gas atmosferici che provoca durante la discesa (gli astronauti sono protetti da tutto questo calore grazie ad uno scudo termico rivolto verso la Terra mentre la capsula attraversa l’atmosfera). Subito dopo, una serie di paracadute e motori di atterraggio si dispiegano, rallentando il velivolo prima che atterri nelle steppe del Kazakistan (per quanto riguarda le Soyuz).

