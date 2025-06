L’esplosione vulcanica che ha messo in fuga i turisti è stata la più potente degli ultimi quattro anni.

La potente eruzione dell’Etna del 2 giugno 2025, la più grande eruzione degli ultimi quattro anni, ha costretto i turisti a fuggire dalla Sicilia dietro un’enorme colonna di gas e cenere. In rete hanno iniziato a circolare immagini e video, con i turisti che correvano giù dal vulcano mentre la cenere si alzava a diversi chilometri di altezza. L’Etna ha eruttato più di una dozzina di volte quest’anno e sebbene le immagini di lava incandescente e imponenti nubi di cenere catturino l’attenzione di molti, sollevano anche interrogativi sulla sicurezza dei viaggiatori.

È sicuro andare in Sicilia in questo periodo?

Per secoli, le eruzioni dell’Etna hanno caratterizzato la vita in Sicilia, plasmandone i paesaggi e la cultura. Oggi, nonostante la drammaticità dell’ultima eruzione, l’isola rimane ampiamente accessibile e accogliente per i turisti. Comprendere la portata dell’eruzione, le attuali misure di sicurezza e i consigli di viaggio è fondamentale per chiunque pianifichi una visita da queste parti. L’eruzione è stata caratterizzata da un’intensa attività stromboliana, che comporta esplosioni di lava e cenere accompagnate da correnti di gas caldo e materiali vulcanici. Questa combinazione ha reso l’eruzione notevolmente più drammatica del solito. Il pennacchio di cenere, che ha raggiunto circa 6.400 metri, ha interrotto il traffico aereo locale e ha rappresentato un rischio per la salute delle persone nei pressi del vulcano. Sebbene l’eruzione sia stata improvvisa, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha diramato allerte, aiutando turisti e residenti a reagire tempestivamente.

Le regole da rispettare

I turisti devono anzitutto dare priorità alla sicurezza, rimanendo ben informati e seguendo le indicazioni delle autorità locali. Il rispetto delle zone soggette a restrizioni intorno al vulcano è fondamentale, poiché queste aree sono chiuse. Indossare mascherine nelle aree colpite dalla cenere aiuta a mitigare i rischi respiratori. Piani di viaggio flessibili consentono ai turisti di adattarsi a ritardi o interruzioni senza stress. I turisti con problemi di salute preesistenti dovrebbero consultare un medico prima del viaggio e portare con sé i farmaci necessari. Mantenere sempre la comunicazione con la struttura ricettiva e i tour operator aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e garantisce l’accesso a informazioni tempestive.

