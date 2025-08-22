Da oltre 40 anni l’agenzia spaziale statunitense è leader mondiale nella ricerca sul clima, ma la situazione potrebbe drasticamente cambiare.

L’amministratore facente funzioni della NASA, Sean Duffy, ha detto che l’agenzia si allontanerà dalla ricerca sul clima per concentrarsi sull’esplorazione spaziale. In particolare per quel che riguarda Luna e Marte. Queste parole confermano la volontà del presidente Trump di effettuare tagli drastici alle iniziative della NASA in ambito scientifico-terrestre, mettendo potenzialmente a rischio diverse missioni spaziali.

Cosa dobbiamo aspettarci

Intervenuto in diretta a Fox Business il 14 agosto, Duffy ha spiegato che lo scopo della NASA è l’esplorazione dello spazio, non il clima terrestre. “Tutta la scienza del clima e tutte le altre priorità che aveva la precedente amministrazione, le metteremo da parte”, ha detto. “Tutta la scienza che facciamo sarà orientata all’esplorazione, che è la missione primaria della nostra agenzia. Ecco perché abbiamo la NASA: per esplorare, non per occuparci di tutte queste scienze della Terra”, ha concluso.

Il programma di scienze della Terra della NASA

Nel corso dell’intervista, Duffy ha criticato le priorità della NASA e ha sottolineato che la scienza futura si concentrerà sulle missioni sulla Luna, su Marte e sulle destinazioni in orbita terrestre bassa dopo che la Stazione Spaziale Internazionale verrà sostituita dopo il 2030. Il programma di scienze della Terra della NASA è da anni il più grande fornitore al mondo di dati climatici e meteorologici, sebbene entrambi i mandati presidenziali di Trump abbiano cercato di ridurre al minimo la sua attenzione sull’agenzia spaziale.

Quali studi della NASA verranno messi da parte

Questi tagli mettono a rischio dati importantissimi per il monitoraggio del nostro clima, come le misurazioni del livello del mare, i cicli del carbonio e le dinamiche atmosferiche della Terra. D’altro canto, i sostenitori dell’abbandono della ricerca sul clima sostengono che questo tipo di monitoraggio potrebbe essere gestito da agenzie come la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), liberando più risorse alla NASA da dedicare all’esplorazione spaziale. Voi da che parte state?

