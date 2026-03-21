Osservare la cometa interstellare 3I/ATLAS è come prendere un’impronta digitale di un sistema solare alieno: gli scienziati hanno ora scoperto che è ricca di metanolo

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Gli astronomi che studiano la cometa interstellare 3I/ATLAS hanno scoperto che è insolitamente ricca di alcol: un indizio chimico che potrebbe rivelare come si formano i pianeti e i corpi ghiacciati attorno ad altre stelle. Utilizzando le potenti antenne radio dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Cile, i ricercatori hanno rilevato segnali estremamente forti di metanolo (CH3OH), una semplice molecola di alcol, nella nube di gas in espansione della cometa.

L’avvicinamento al Sole

Quando la cometa 3I/ATLAS si è avvicinata al Sole e la luce solare ha riscaldato la sua superficie ghiacciata, ha rilasciato gas e polveri, formando un alone luminoso, o chioma, attorno al suo nucleo, che ha permesso ad ALMA di analizzare in dettaglio la composizione chimica della cometa. Le misurazioni mostrano che il metanolo è molto più abbondante, rispetto al cianuro di idrogeno, di quanto gli astronomi osservino di solito nelle comete provenienti dal nostro sistema solare. Questo squilibrio chimico suggerisce che la cometa interstellare si sia probabilmente formata in un sistema planetario con condizioni fisiche molto diverse, come temperature più fredde e/o una diversa composizione chimica, rispetto a quello che ha prodotto le nostre comete.

Rappresentazione artistica della cometa 3I/ATLAS durante il suo passaggio vicino al Sole, con un lato illuminato. Sul lato più vicino al Sole, il metanolo è rappresentato in blu, con ancora presenti granelli di polvere ghiacciata al suo interno. Sul lato oscuro della cometa, il cianuro di idrogeno è rappresentato in arancione. Credit: NSF/AUI/NSF NRAO/M.Weiss

Scoperto nel luglio 2025 dal sistema di allerta più recente per gli impatti di asteroidi terrestri (ATLAS), 3I/ATLAS è solo il terzo oggetto noto di cui sia stata confermata l’entrata nel sistema solare dallo spazio interstellare. Il primo è stato ‘Oumuamua, individuato nel 2017, seguito nel 2019 da 2I/Borisov, che presentava un aspetto più tradizionale, simile a quello di una cometa. Dalla sua scoperta da parte di 3I/ATLAS, telescopi di tutto il mondo, tra cui il telescopio spaziale Hubble e il James Webb , hanno monitorato la cometa durante il suo passaggio attraverso il sistema solare interno. Le immagini mostrano una chioma diffusa e una debole coda di polvere, create dal riscaldamento dei ghiacci della cometa da parte della luce solare, che rilascia gas e polveri nello spazio.

Una nube di gas intorno alla cometa interstellare

Questi deflussi contribuiscono anche a spiegare un altro fenomeno osservato attorno alla cometa: una vasta nube di gas che brilla ai raggi X quando particelle cariche provenienti dal vento solare si scontrano con il materiale che fuoriesce dal nucleo. Le osservazioni di ALMA hanno inoltre rivelato che il cianuro di idrogeno fuoriesce principalmente direttamente dal nucleo della cometa, mentre il metanolo viene rilasciato sia dal nucleo che da granelli di ghiaccio nella chioma che si comportano come come comete in miniatura: secondo la dichiarazione, è la prima volta che un comportamento di degassamento così dettagliato viene mappato in un oggetto interstellare.

Speculazioni sull’oggetto interstellare

La cometa interstellare ripresa dal Telescopio Spaziale Hubble

L’arrivo di un nuovo oggetto interstellare ha alimentato le speculazioni online, comprese le ipotesi secondo cui 3I/ATLAS potrebbe essere di origine artificiale. Tuttavia, il crescente numero di prove, tra cui la coda simile a quella di una cometa, i getti di gas e la composizione molecolare, indicano con forza che l’oggetto è un corpo ghiacciato naturale.

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