La NASA ha intenzione di commemorare il primo anno di scienza e scoperte del telescopio spaziale James Webb, il più grande, potente e complesso telescopio mai costruito. Per celebrare questo anniversario, l’agenzia spaziale americana ha intenzione di rilasciare una nuova spettacolare foto del telescopio. Ecco quando e come vederla.

James Webb. Credit: NASA

Le prime immagini a colori del telescopio spaziale James Webb sono state rilasciate il 12 luglio 2022, segnando l’inizio della missione scientifica della NASA. Da allora, Webb ha scoperto alcune delle prime galassie mai osservate, ha fornito la visione più dettagliata delle atmosfere dei pianeti al di fuori del nostro sistema solare e ha catturato nuove immagini dei pianeti all’interno del nostro sistema solare.

Il James Webb Space Telescope è il principale strumento astronomico del mondo. Webb sta risolvendo misteri nel nostro sistema solare, guardando oltre mondi lontani attorno ad altre stelle e sondando le misteriose strutture e origini del nostro universo e il nostro posto in esso. Webb è un programma internazionale guidato dalla NASA con i suoi partner, ESA (Agenzia spaziale europea) e CSA (Agenzia spaziale canadese).

