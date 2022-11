Il lancio della missione Artemis 1 è stato un successo. Ora ecco la possibilità di vedere in tempo reale la Terra ‘vista’ dalla Orion

Siamo ancora pieni di emozione dopo il lancio perfettamente riuscito di Artemis 1 di stamattina. Ora la NASA ha dato la possibilità a tutti di guardare in tempo reale tramite camere di bordo quello che ‘vede’ la capsula spaziale Orion, dopo essere stata lanciata nello spazio a bordo del razzo Space Launch System (SLS), tra cui le prime immagini della Terra. Le immagini che vedrete sono intervallate da simulazioni a computer ricostruite a partire dai dati telemetrici reali. Durante la missione, Orion viaggerà a 450.000 km dalla Terra e 64.000 km oltre il lato più lontano della Luna, trasportando carichi scientifici e tecnologici per espandere la nostra comprensione della scienza lunare, degli sviluppi tecnologici e delle radiazioni dello spazio profondo. Attraverso le missioni Artemis, la NASA farà atterrare il primo astronauta donna ed il primo astronauta nero sulla Luna, aprendo la strada a una presenza lunare a lungo termine e fungendo da trampolino di lancio per inviare astronauti su Marte. Di seguito, ecco lo streaming:

La diretta

Tra l’altro la NASA ha messo a disposizione i propri canali web per informare gli utenti sugli obiettivi della missione. Gli appassionati potranno imparare molto sulla Luna, vedere i siti di atterraggio delle missioni Apollo e potranno scaricare gratuitamente i dati di volo di Orion. Sull’account Twitter della missione, inoltre, si potrà scoprire velocità, temperatura, distanza e tempo di percorrenza di Artemis I. Si tratta sicuramente di una bella novità che ci permette di seguire le missioni spaziali in un modo del tutto nuovo rispetto al passato. Restate sintonizzati su Passione Astronomia per non perdere tutte le news che riguardano questa storica missione di ritorno sulla Luna.

Immagine di copertina credit NASA

Fonte: NASA Artemis