La pioggia di meteore delle Leonidi raggiungerà il picco la notte tra il 17 ed il 18 novembre regalando uno spettacolo nel cielo notturno. Ecco la guida

La meravigliosa pioggia di meteore delle Leonidi di novembre è attiva dal 3 novembre al 2 dicembre di ogni anno. Il picco è previsto nel 2022 la notte tra il 17 novembre ed il 18 novembre. La “pioggia” si verifica mentre la Terra attraversa il percorso orbitale della cometa 55P/Tempel-Tuttle. Come molte comete, Tempel-Tuttle dissemina la sua orbita di frammenti di detriti. Quando questi detriti cometari entrano nell’atmosfera terrestre e vaporizzano, vediamo la pioggia di meteore delle Leonidi (velocità 72 km/s). Sotto un cielo scuro si potranno osservare fino a 10-15 meteore all’ora.

Il radiante delle Leonidi. Credit: Stellarium

L’osservazione

Purtroppo la Luna ‘disturberà le osservazioni in quanto sorgerà in corrispondenza proprio del Leone a partire dalle 00:30. Le meteore prendono il nome dalla costellazione dalla quale sembrano provenire: questa zona è nota come radiante. Le Leonidi prendono il nome dalla costellazione del Leone. Per chi voglia approcciarsi all’osservazione del cielo, consigliamo il libro di Daniele Gasparri, “Primo incontro con il cielo stellato“. Ecco il link.

Immagine di copertina credit NASA/JPL

Riferimenti: NASA

