Si ritiene oggi che l’attività vulcanica sia una causa importante di diverse estinzioni di massa, ma potrebbe non essere chiaro come ciò possa innescare un’estinzione su scala globale. Ecco la spiegazione.

L’eruzione di un vulcano potrebbe causare un’estinzione di massa sulla Terra? La domanda è lecita. Dopotutto, vulcani come il Vesuvio e il Krakatoa furono distruttivi, ma non causarono estinzioni di massa. Questo tipo di eruzioni esplosive è quello che conosciamo meglio, ma in realtà non possono verificarsi su scala sufficientemente ampia da causare un’estinzione di massa. Il tipo di attività vulcanica che gli scienziati sospettano porti alle estinzioni di massa non è la classica montagna che erutta in una valanga di lava.

Immaginate invece enormi fessure e bocche nella terra che emettono flussi costanti di lava per centinaia di migliaia di anni. Questo tipo di attività vulcanica potrebbe non essere così sensazionale come la cima di un vulcano che si stacca, ma genera molta più lava e colpisce aree gigantesche, coprendo milioni di chilometri quadrati di lava, la maggior parte della quale viene rilasciata in meno di poche centinaia di migliaia di anni. Ad esempio, le eruzioni associate all’estinzione di massa del Permiano rilasciarono lava che oggi coprirebbe un’area grande quanto l’Europa occidentale e spessa più di un chilometro!

Cosa potrebbe accadere con la grande eruzione di un vulcano

A sinistra, l’estensione delle eruzioni dei vulcani siberiani. A destra, un esempio di una fessura vulcanica in Islanda che eruttò tra il 1783 e il 1784 rilasciando un totale di 14,7 km³ di lava da una fessura lunga 25 km. Crediti: albir (CC BY-NC-SA 2.0).

Questo tipo di attività vulcanica lenta e inesorabile sembrerebbe causare estinzioni attraverso effetti secondari, non direttamente tramite l’eruzione. Sebbene vengano rilasciati gas che avvelenano animali e piante e contribuiscono alle piogge acide e ai cambiamenti climatici, la vera catastrofe sarebbe probabilmente causata dagli strati rocciosi con cui la lava entra in contatto durante l’eruzione. Se la lava entrasse in contatto con rocce che contengono composti organici (ad esempio, depositi di carbone) durante l’eruzione, rilascerebbe enormi quantità di gas serra e tossici, come anidride carbonica, metano e anidride solforosa.

Una tragica catena di eventi

La catena di eventi innescata da tali cambiamenti nella chimica atmosferica sarebbe disastrosa. Grandi quantità di anidride solforosa porterebbero a un raffreddamento a breve termine (su una scala di decine di anni), mentre l’anidride carbonica e il metano innescherebbero poi un riscaldamento globale a lungo termine (della durata di centinaia di migliaia di anni). Questi cambiamenti del clima potrebbero portare direttamente all’estinzione di specie sensibili e indurre altre a spostare i loro areali, sconvolgendo le dinamiche degli ecosistemi e innescando ulteriori estinzioni.

Il riscaldamento globale ha anche il potenziale di ridurre la circolazione dell’acqua nell’oceano. Se combinato con il fatto che l’ossigeno non si dissolve altrettanto bene nelle acque più calde, questo potrebbe portare a livelli di ossigeno oceanico troppo bassi per sostenere alcune specie e potrebbe interrompere il flusso di nutrienti attraverso la rete alimentare marina. A peggiorare la situazione un aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera acidificherebbe anche l’oceano, il che impedirebbe ai coralli di svilupparsi in barriere coralline e sconvolgerebbe gli ecosistemi marini dal basso verso l’alto. L’attività vulcanica su larga scala potrebbe avere effetti sugli organismi e sui loro habitat a molti livelli diversi, portando infine a tassi di estinzione vertiginosi.

