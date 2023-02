Ascolta l'articolo

Il James Webb Telescope ha catturato nuove incredibili immagini dell’ammasso di Pandora, svelando dettagli che sino a oggi erano rimasti nascosti.

Gli astronomi hanno svelato nuove immagini del James Webb Telescope dall’ammasso di Pandora con dettagli mai visti prima, una regione dello spazio nota anche come Abell 2744. La veduta di Webb mostra tre ammassi di galassie che si uniscono per formare un unico superammasso. La massa combinata degli ammassi di galassie crea una potente lente gravitazionale, un naturale effetto di ingrandimento causato dalla gravità, che consente di osservare galassie molto più distanti nell’universo primordiale utilizzando l’ammasso come una lente d’ingrandimento.

Solo il nucleo centrale di Pandora era stato precedentemente studiato in dettaglio dal telescopio spaziale Hubble della NASA. Ora, combinando i potenti strumenti a infrarossi di Webb con un’ampia vista a mosaico delle molteplici aree di lente della regione, gli astronomi miravano a raggiungere un equilibrio di ampiezza e profondità che aprisse una nuova frontiera nello studio della cosmologia e dell’evoluzione delle galassie.

L’ammasso di Pandora

NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology) e R. Bezanson (University of Pittsburgh).

Elaborazione delle immagini: Alyssa Pagan (STScI)

Quando le immagini dell’Ammasso di Pandora sono arrivate per la prima volta dal James Webb, gli astronomi sono rimasti colpiti dai tanti dettagli nell’ammasso in primo piano e da così tante galassie distanti. La nuova vista dell’ammasso di Pandora unisce quattro scatti Webb in un’unica immagine panoramica, mostrando circa 50.000 fonti di luce nel vicino infrarosso.

Oltre all’ingrandimento, la lente gravitazionale distorce l’aspetto delle galassie lontane, quindi appaiono molto diverse da quelle in primo piano. La “lente” dell’ammasso di galassie è così massiccia da deformare il tessuto dello spazio stesso, abbastanza perché la luce proveniente da galassie lontane che passa attraverso quello spazio deformato assuma anch’essa un aspetto deformato.

Nel nucleo di lenti in basso a destra nell’immagine del James Webb, che non è mai stata ripresa da Hubble, il telescopio ha rivelato centinaia di galassie grazie a lenti che appaiono come deboli linee arcuate nell’immagine. E lo zoom sulla regione ne ha rivelate ancora di più.

Il team ha utilizzato la NIRCam ( Near-Infrared Camera ) di Webb per catturare l’ammasso con esposizioni della durata di 4-6 ore, per un totale di circa 30 ore di osservazione. Il passo successivo sarà esaminare meticolosamente i dati di imaging e selezionare le galassie per l’osservazione di follow-up con lo spettrografo nel vicino infrarosso (NIRSpec), che fornirà misurazioni precise della distanza, insieme ad altre informazioni dettagliate sulla composizione delle galassie lente, fornendo nuovi approfondimenti sulla prima era dell’evoluzione delle galassie. Le osservazioni con lo strumento NIRSpec sono previste nell’estate del 2023.

Nel frattempo, tutti i dati fotometrici NIRCam sono stati resi pubblici in modo che altri astronomi possano familiarizzarsi con essi e pianificare i propri studi scientifici con i ricchi set di dati del telescopio.

Ed è solo l’inizio di tutta la straordinaria scienza che il James Webb deve ancora mostrare.

