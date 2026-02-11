L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha scelto l’11 febbraio per celebrare la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza

L’11 febbraio si celebrano le donne e le ragazze che quotidianamente danno il loro contributo nei campi della scienza e della tecnologia. A deciderlo l’Onu, che ha scelto di chiamarla “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”. D’altronde una componente essenziale dell’agenda dell’Onu è l’uguaglianza di genere e non c’è dubbio che i tanti talenti al femminile che raccontiamo quotidianamente nei nostri articoli vadano proprio in questa direzione.

Il significato di questa giornata

Il tema di questa ottava giornata delle donne e le ragazze di scienza è di “innovare, dimostrare, elevare il progresso scientifico, ma anche di portare avanti le comunità per uno sviluppo equo e sostenibile”. Questa ricorrenza ci offre la possibilità di riconoscere, semmai ce ne fosse bisogno, l’impatto che donne e ragazze hanno avuto e hanno tutt’ora sulla scienza e sul progresso scientifico-tecnologico. L’obiettivo è ispirare le future generazioni di donne a scegliere percorsi scientifici nei propri studi.

La storia

Se volete saperne di più su alcune tra le donne che hanno fatto la storia della scienza mondiale, vi consigliamo di leggere questo articolo. Alla prossima e continuate a seguirci su Passione Astronomia per non perdere tutte le news legate al mondo della scienza e dell’astronomia!

