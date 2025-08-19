Il ghiacciaio Ventina, in Valmalenco, si è ritirato così tanto a causa del riscaldamento globale da non essere più misurabile.

Si torna prepotentemente a parlare di clima ed in particolare di riscaldamento globale. Il caldo estremo che si è abbattutto in queste settimane sull’Italia e gran parte d’Europa e del mondo non ha risparmiato nemmeno i nostri ghiacciai, che stanno facendo fronte all’aumento delle temperature e ad uno scioglimento sempre più rapido. In particolare oggi vi raccontiamo di come il ghiacciaio Ventina, che si trova in Valmalenco (provincia di Sondrio, Lombardia) sia arretrato così tanto nell’ultimo secolo da non poter essere più misurabile. Vediamo nel dettaglio qual è la situazione.

Perché il ghiacciaio Ventina non si può più misurare

Il ghiacciaio del Ventina è arretrato di 431 metri in appena dieci anni. Crediti: dolomiti.it.

Succede che per la prima volta, dopo 130 anni, per gli esperti non sarà più possibile misurare l’arretramento del ghiacciaio. Il motivo? Il ghiacciaio, che si estende tra i 2400 e i 3500 metri di altitudine, non sarà più raggiungibile in sicurezza perché i punti di riferimento fissati per misurarlo sono stati seppelliti dai detriti. D’altronde era prevedibile, dato che come vi raccontiamo spesso i nostri ghiacciai stanno pian piano scomparendo ad un ritmo sempre più elevato a causa del cambiamento climatico causato principalmente dalle emissioni umane di CO2.

Come vengono misurati i ghiacciai

Era il lontano 15 agosto del 1895 quando il pioniere della glaciologia, Luigi Marson, effettuò le prime misurazioni del ghiacciaio del Ventina. Adesso, dopo oltre un secolo di misurazioni, è arrivato uno stop obbligato. Per effettuare le misurazioni, dovete sapere, si usa la cosiddetta bindella metrica (o metro a nastro), uno strumento di misurazione progettato per essere riavvolto su un meccanismo a molla o a manovella all’interno di un contenitore. Permette di misurare la distanza tra il limite inferiore del ghiacciaio e i caposaldi fissi esterni, individuati di norma su massi di grandi dimensioni. Da oggi questo non sarà più possibile.

