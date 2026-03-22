Oggi è la Giornata Mondiale dell’Acqua. Cosa accadrebbe se misurassimo tutta l’acqua della Terra presente nei mari e negli oceani (e non solo)?

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Quanta acqua c’è sulla Terra? Meno di quanto potremmo aspettarci. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo 2026), vi proponiamo una grafica che fa molto pensale. La seguente immagine la dice lunga sulla quantità d’essa presente sul nostro pianeta, se rapportata alla grandezza della Terra. E ci dice anche un’altra cosa: che gli oceani rappresentano solo un “filo sottile” di acqua sulla superficie terrestre. Una piccola sfera, insomma.

Credit: Howard Perlman, Hydrologist, USGS, Jack Cook, Woods Hole Oceanographic Institution, Adam Nieman, Igor Shiklamonov

Il volume d’acqua della Terra

La sfera più grande rappresenta tutto il volume d’acqua della Terra. Il suo diametro è di circa 1384 chilometri (la distanza che va da Salt Lake City, nello Utah, a Topeka, in Kansas) ed ha un volume di circa un miliardo e 386 milioni di chilometri cubici. Questa piccola sfera include tutta l’acqua degli oceani, le calotte polari, i laghi, i fiumi, le acque sotterranee, l’acqua atmosferica e persino quella di cui sono fatti gli esseri viventi, incluso l’uomo. Se poi ci soffermiamo solo sull’acqua dolce, possiamo notare che c’è una sfera di media grandezza nell’immagine. Rappresenta la quantità di quella dolce liquida presente sul pianeta. Il suo volume arriva a circa 10 milioni e mezzo di chilometri cubi, di cui il 99% è costituito da acque sotterranee. Il diametro di questa sfera è di circa 272 chilometri.

Fiumi e laghi

Avete notato la piccola sfera azzurra sopra Atlanta, in Georgia? Quella rappresenta quella dolce di tutti i laghi e i fiumi del pianeta. La maggior parte di questo bene prezioso di cui le persone (e in generale tutti gli esseri viventi) hanno bisogno ogni giorno proviene proprio da queste fonti superficiali. Il volume di quest’ultima sfera è di circa 93mila chilometri cubici, mentre il diametro è di 56 chilometri. È vero, il lago Michigan sembra molto più grande di questa piccola sfera, ma dovete provare a immaginarvela come una bolla alta quasi 56 chilometri (mentre la profondità del lago Michigan è di circa 91 metri).

Per saperne di più:

Leggi l’articolo “All Earth’s Water” dell’USGS





