Gli scienziati dichiarano raggiunto il primo tipping point planetario: le barriere coralline sono entrate in un declino causato dal surriscaldamento degli oceani.

C’è un momento in cui la Terra smette di resistere e cede. Non gradualmente, non con avvertimenti chiari, ma con un collasso improvviso che attraversa un confine invisibile oltre il quale non si può più tornare indietro. Quel momento è arrivato. Le barriere coralline, ecosistemi che hanno prosperato per milioni di anni, hanno superato il loro tipping point climatico: il punto di non ritorno. È la prima volta nella storia documentata che un sistema terrestre planetario raggiunge questa soglia critica. E gli scienziati avvertono: altri seguiranno presto.

Cosa significa tipping point nella scienza del clima

Un tipping point climatico non è semplicemente un peggioramento graduale. È una soglia critica oltre la quale un sistema complesso passa rapidamente da uno stato stabile a uno completamente diverso, spesso irreversibile su scala umana. Immaginate una sedia che si inclina: potete spostarla leggermente avanti e indietro finché non superate un certo angolo, dopo il quale cade inevitabilmente. Nella scienza climatica, questi punti critici riguardano ghiacciai, correnti oceaniche, foreste pluviali, calotte polari. E ora, per la prima volta, le barriere coralline.

L’annuncio è arrivato oggi da un rapporto dell’Università di Exeter guidato da Steve Smith, scienziato sociale specializzato in rischi climatici. Il team ha valutato circa venti possibili tipping points planetari, dal collasso delle calotte glaciali della Groenlandia al dieback della foresta amazzonica. Due anni fa, nel loro primo rapporto, lanciarono allarmi ma non dichiararono ufficialmente raggiunto nessun punto critico.

Oggi la situazione è cambiata: le temperature globali sono aumentate così rapidamente negli ultimi due anni che il sistema corallino mondiale è entrato in collasso diffuso.

“Non possiamo più parlare di tipping points come di un rischio futuro”, dichiara Smith. “Questa è la nostra nuova realtà.”

Il quarto sbiancamento globale: l’84% delle barriere colpite

Le acque oceaniche surriscaldate hanno innescato il quarto evento di sbiancamento corallino globale degli ultimi decenni, iniziato nel gennaio 2023. I ricercatori stimano che abbia colpito oltre l’84% degli ecosistemi corallini del pianeta.

Lo sbiancamento è un processo drammatico: quando le temperature dell’acqua superano soglie critiche (generalmente 1-2°C sopra la media stagionale per settimane consecutive), i coralli espellono le alghe simbiotiche zooxantelle che vivono nei loro tessuti. Queste algae forniscono fino al 90% dell’energia necessaria al corallo attraverso fotosintesi, oltre a donare i colori vibranti caratteristici delle barriere.

Senza le zooxantelle, i coralli diventano bianchi (da cui “sbiancamento”), affamati, vulnerabili. Se le temperature tornano normali rapidamente, possono recuperare. Ma se lo stress termico persiste per mesi, muoiono. E negli ultimi due anni, le temperature non sono tornate normali. La Grande Barriera Corallina australiana, il più grande organismo vivente della Terra visibile dallo spazio, ha perso vaste estensioni. Le barriere dei Caraibi, delle Maldive, del Sud-Est asiatico mostrano la stessa devastazione.

Perché proprio adesso: l’accelerazione inspiegabile

Quello che preoccupa profondamente gli scienziati non è solo l’intensità dello sbiancamento, ma la velocità dell’aumento delle temperature globali negli ultimi anni. I modelli climatici prevedevano un riscaldamento progressivo, ma l’accelerazione osservata dal 2022 ha sorpreso molti ricercatori. Alcuni climatologi stanno iniziando a chiedersi se il riscaldamento globale stia accelerando oltre le previsioni, potenzialmente portando a impatti molto più rapidi e diffusi nei prossimi decenni rispetto a quanto calcolato.

Michael Studivan, ecologo dei coralli all’Università di Miami, sottolinea che il primo rapporto sui tipping points parlava di minacce su larga scala ai coralli al futuro. Ma l’evento di sbiancamento globale del 2023-2024 ha reso evidente che la crisi non è imminente: è già qui, adesso. La differenza tra parlare di rischio futuro e dichiarare un tipping point raggiunto è fondamentale: significa ammettere che abbiamo perso il controllo su questo sistema.

Cosa succede quando un ecosistema supera il punto di non ritorno

Il collasso delle barriere coralline non è solo una perdita estetica. I reef forniscono servizi ecosistemici vitali per centinaia di milioni di persone:

Protezione costiera: le barriere assorbono fino al 97% dell’energia delle onde durante tempeste e tsunami, proteggendo comunità insulari.

Economia ittica: oltre 500 milioni di persone dipendono dai reef per cibo e sostentamento. I coralli ospitano circa il 25% di tutte le specie marine pur coprendo meno dello 0,1% della superficie oceanica.

Biodiversità: sono gli ecosistemi più biodiversi degli oceani, spesso chiamati “foreste pluviali del mare”.Quando i coralli muoiono su scala massiva, questi servizi crollano rapidamente. Le comunità costiere perdono barriere naturali contro l’erosione. Le popolazioni ittiche crollano perché perdono habitat nursery.

La biodiversità implode in cascate di estinzioni locali.E soprattutto: il processo è irreversibile su scala umana. I coralli crescono millimetri all’anno. Ricostruire una barriera matura richiede decenni o secoli, sempre che le condizioni ambientali tornino favorevoli. Ma con le temperature oceaniche che continuano a salire, quelle condizioni favorevoli potrebbero non tornare mai più.

Esiste ancora speranza?

Il rapporto include anche una nota di cauto ottimismo: accanto ai tipping points negativi, esistono tipping points positivi legati a cambiamenti sociali ed economici. L’adozione di energie rinnovabili, ad esempio, sta raggiungendo soglie critiche dove diventa economicamente irresistibile rispetto ai combustibili fossili. Quando tecnologie pulite diventano più convenienti, scalabili e accessibili di quelle inquinanti, il cambiamento diventa auto-sostenuto e irreversibile.

Ma per le barriere coralline è troppo tardi. Anche riducendo drasticamente le emissioni oggi, il riscaldamento già in atto continuerà per decenni a causa dell’inerzia termica degli oceani. Le barriere che sopravvivranno saranno ombre di ciò che erano: ecosistemi impoveriti, frammentati, dominati da alghe carnose invece che coralli colorati.

Gli scienziati possono solo documentare, misurare, avvertire. La domanda ora non è se possiamo salvare le barriere coralline globali, ma quanti altri sistemi terrestri crolleranno prima che l’umanità agisca davvero. Il primo domino è caduto. Gli altri tremano.