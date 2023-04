Durante un’udienza al Senato il direttore dell’ufficio preposto per gli UFO ha detto di non avere “alcuna prova credibile” dell’esistenza di oggetti che possano sfidare le leggi della fisica.

La scorsa settimana il neo direttore dell’AARO (l’ufficio predisposto alla supervisione di oggetti volanti non identificati) ha tenuto un’udienza con i membri del Comitato sui servizi armati del Senato degli Usa. Ebbene, durante il confronto Sean Kirkpatrick ha detto di non aver trovato alcuna prova credibile dell’esistenza di attività extraterrestre o tecnologia extraterrestre che sfidi le attuali leggi della fisica. Insomma, il Pentagono dice di non avere prove dell’esistenza degli UFO, ma spunta un nuovo video.

Non c’è alcuna prova di extraterrestri

“Voglio sottolineare che solo una piccola percentuale di UAP potrebbe essere descritta come anomala”, ha dichiarato Kirkpatrick nel corso dell’udienza. “La maggior parte degli oggetti non identificati segnalati ad AARO mostrano caratteristiche riconducibili a palloni aerostatici, sistemi aerei senza equipaggio, fenomeni naturali o comunque facilmente spiegabili”.

Il direttore dell’AARO ha aggiunto che se qualcuno avesse prove dell’esistenza degli extraterrestri, dovrebbe presentarle immediatamente per sottoporle agli scienziati. “È così che funziona la scienza, non tramite blog o social media” ha detto.

Durante la parte iniziale dell’udienza, fra l’altro, Kirkpatrick ha condiviso un video che il suo ufficio ha analizzato, che mostrerebbe quello che a tutti gli effetti sembra un oggetto sferico filmato da un drone MQ-9 Reaper in Medio Oriente. Nel video, l’oggetto sembra librarsi nell’aria senza apparenti mezzi di propulsione.

Sebbene il filmato sia interessante, Kirkpatrick ha sottolineato che semplicemente non ci sono abbastanza dati per fare una valutazione accurata di quale potrebbe essere l’origine dell’oggetto. “È impossibile identificarlo completamente sulla base di quel video” ha concluso.

Riferimenti: CNN

Nel suo piccolo, Passione Astronomia ti aiuta a capire come funziona l’universo. E l’universo funziona meglio se le persone che ne fanno parte sono bene informate. Se hanno letto sciocchezze, bugie, veleni, poi va a finire come va a finire. Già ora non è che vada benissimo. Ecco perché è importante che qualcuno spieghi le cose bene. Passione Astronomia fa del suo meglio. Abbonati!