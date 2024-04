Un video di rara bellezza è stato girato con un drone per ammirare gli splendidi anelli di vapore dell’Etna in Sicilia

Gli anelli di gas vulcanici sono un fenomeno spettacolare e raro che si verifica quando i vulcani emettono gas in modo da creare un vortice circolare. Questo inizia con l’emissione di gas composto da vapore acqueo, anidride carbonica, zolfo e altri composti volatili, attraverso una fessura stretta nel vulcano. A causa delle alte pressioni nel sottosuolo e delle differenze di temperatura tra il gas caldo e l’aria più fredda, questi gas espulsi possono talvolta innescare la formazione di vortici. Se il gas esce a pulsazioni o in condizioni aerodinamiche particolari, si possono formare degli anelli di gas, che diventano molto visibili se contengono, oltre al gas, anche cenere. E ultimamente, l’Etna ha dato spettacolo.

© Marcella Giulia Pace

Uno spettacolo da fotografare e studiare

Questi anelli possono rimanere stabili e visibili per diversi minuti, viaggiando per chilometri prima di dissolversi e la loro stabilità dipende dalla coerenza del vortice e dalle condizioni atmosferiche. La loro formazione è osservata più frequentemente in alcuni vulcani come l’Etna e lo Stromboli, dove le condizioni geografiche ed eruttive sono particolarmente favorevoli. Oltre alla geometria dell’apertura vulcanica e alle caratteristiche del flusso di gas, un altro fattore che può influenzare la formazione degli anelli di fumo sono le onde acustiche generate dai boati vulcanici. Durante le esplosioni all’interno del vulcano si producono potenti onde acustiche generate da rapidi cambiamenti di pressione nell’aria. Queste onde interagiscono con il gas espulso attraverso le fessure del vulcano, inducendo pulsazioni nel flusso di gas. Queste pulsazioni possono aiutare a formare e stabilizzare un vortice circolare di gas e cenere, che si manifesta visivamente come un anello di gas, appunto.

Le onde acustiche, quindi, non solo contribuiscono alla modulazione del flusso di gas, ma possono anche stabilizzare il vortice una volta formatosi, permettendo agli anelli di rimanere coesi e visibili mentre si allontanano dalla fonte. Di seguito, ecco il video realizzato da Giovanni Benintende con un drone FPV: un vero e proprio volo intorno agli anelli di vapore prodotti dai crateri sommitali dell’Etna: