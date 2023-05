Ecco com’era il pianeta Terra quando c’erano i dinosauri e come si è evoluto nei successivi milioni di anni. Scopri la mappa in 3D

Una mappa interattiva della Terra sulla quale ci si può spostare semplicemente selezionando i milioni di anni. No, non è un videogioco, ma un portale creato dalla Dinosaur Pictures nel quale si può fare un vero e proprio viaggio nel tempo. Cliccando qui, infatti, verrete catapultati nel passato della nostra Terra: potrete selezionare fino a 750 milioni di anni fa e muovervi per il globo per vedere come era il pianeta all’epoca. Nella barra di ricerca, inoltre, avrete la possibilità di scrivere il nome della vostra città per vedere dove si trovava in base al periodo storico che avete scelto.

Il sito che ti permette di vedere com’era la Terra milioni di anni fa

Da sempre la scienza tenta di ricostruire la storia del nostro pianeta. Le ipotesi più accreditate sostengono che la Terra si formò 4,54 miliardi di anni fa. Agli inizi della sua storia, però, non era il bel pianeta che vediamo adesso. Oltre ad essere molto più calda, era caratterizzata da tantissima attività vulcanica che generò l’atmosfera primordiale ricca di anidride carbonica. Un pianeta invivibile, insomma, ma che pose le basi per la vita. Un intenso bombardamento di asteroidi e la forte attività vulcanica rilasciarono azoto, anidride carbonica ma anche vapore acqueo nell’atmosfera, che si condensò e tornò sulla superficie sotto forma di pioggia. A questo metteteci anche le glaciazioni, che hanno trasformato il nostro pianeta in una vera e propria palla di neve (ne parleremo prossimamente in un apposito articolo), dopo le quali il ghiaccio sciolto si è riversato negli oceani. Insomma, la storia della Terra è ricca di avvenimenti, estinzioni di massa, eventi meteorologici che ne hanno trasformato profondamente la fisionomia. Non c’è dubbio, però, che sia il più bello mai scoperto e l’unico, come si suol dire, sul quale vorremmo vivere.

