Viaggiate dalla Terra fino a Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia (la Via Lattea)

Il bello della scienza è che ci si può muovere nello spazio senza spostarsi da casa. L’ESO, che non è altro che l’Organizzazione europea per la ricerca astronomica nell’emisfero australe, pubblica spesso numerosi video interessanti sul proprio sito. Uno di questi ci mostra come sarebbe se viaggiassimo alla velocità della luce dalla Terra al centro galattico, dove si trova appunto il buco nero supermassiccio della Via Lattea.

Un viaggio attraverso lo spazio e il tempo

Come sapete, guardare più lontano significa anche per certi versi tornare indietro nel tempo. Per quel che ne sappiamo, il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea fa parte di una grande struttura nota agli scienziati come Sagittarius A. Sgr A*, invece, è proprio il punto in cui si trova il buco nero, elemento caratteristico del centro di molte galassie. Sagittarius A* ha una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole ed è il corpo celeste attorno al quale ruotano tutte le stelle della Via Lattea, compresa la nostra.

Credit: EHT Collaboration

Il grande buco nero avrebbe un raggio di 13 milioni di chilometri. La sua massa, come anticipavamo, e oltre 4 milioni di volte quella del Sole. Essendo confinata in una sfera (un cerchio in 3 dimensioni diventa una sfera) del diametro di 44 milioni di km, possiede una densità dieci volte più alta rispetto a quella stimata in precedenza. Quella che osserviamo è l’energia radio e infrarossa emanata dai gas e dalle polveri stellari a temperature di milioni e milioni di kelvin, mentre vengono inghiottite dal buco nero. Si pensa inoltre che lo stesso Sagittarius A* emetta la cosiddetta radiazione di Hawking a temperature dell’ordine di 1×10−14 K.

