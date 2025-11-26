Questa immagine di Google Maps del 2021 mostra una misteriosa macchia scura triangolare nel mezzo dell’Oceano Pacifico. Tuttavia, si è rivelata essere una piccola isola con una copertura di alberi incredibilmente densa

Questa suggestiva immagine satellitare, apparsa su Google Maps nel 2021, mostra una misteriosa struttura triangolare di colore nero nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico. All’epoca, l’oggetto era stato definito “buco nero” e in rete hanno iniziato a circolare le più svariate teorie. Tuttavia, si è poi scoperto che si trattava di un’isola disabitata ricoperta dalla vegetazione. Lo screenshot è stato inizialmente condiviso su Reddit e nei commenti qualcuno sosteneva si trattasse di una fossa profonda sotto il pianeta o di una base militare top secret nascosta nell’oceano.

Un’isola con una fitta vegetazione

Credit: Google Maps

Tuttavia, è stato rapidamente confermato che la macchia scura era in realtà l’isola di Vostok appartenente alla Repubblica di Kiribati, nel Pacifico meridionale. L’isola, che è un atollo corallino, ha una superficie di appena 0,25 chilometri quadrati e si trova a circa 6.000 km a est dell’Australia. Il colore nero nell’immagine di Google Maps è il risultato delle piante Pisonia che riempiono quasi completamente l’interno dell’isola. Questi alberi sono di un verde scuro, ma in una concentrazione così elevata, sembrano molto più scuri se visti dall’orbita terrestre bassa. Prima di essere scoperta dagli esploratori russi nel 1820, non c’erano prove che l’isola di Vostok fosse stata abitata in passato. Probabile perché non c’è una fonte affidabile di acqua dolce sull’isola.

Le specie animali e vegetali dell’isola

Dal livello del mare, l’isola di Vostok sembra un tipico atollo corallino ricoperto da piante di Pisonia. Crediti: Angela K. Kepler / Wikimedia

Secondo il portale JSTOR Daily, le piante di Pisonia crescono così vicine che spesso impediscono a qualsiasi altra specie vegetale di mettere radici tra loro, perché bloccano molta luce. Il fitto fogliame attira anche una varietà di uccelli marini, tra cui sule e fregate, secondo un’indagine del 1971. Questi uccelli si ricoprono di baccelli di semi appiccicosi e quindi contribuiscono a disperderli in altre isole. In altre parti del mondo, alcuni uccelli sono rimasti così incastrati nei baccelli di Pisonia da rimanere intrappolati e morire. Di conseguenza, a volte ci sono piccoli mucchietti d’ossa nascosti sotto gli alberi.

