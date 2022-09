La US National Science Foundation ha celebrato l’inaugurazione del telescopio solare Daniel K. Inouye. Ecco le prime immagini della cromosfera solare scattate lo scorso 3 giugno.

Il 31 agosto una delegazione dei leader della NSF si è riunita a Maui, nelle Hawaii, per l’inaugurazione del telescopio solare più potente del mondo. Si chiama Daniel K. Inouye e ci ha fatto vedere il Sole come mai prima d’ora.

La foto della cromosfera solare da parte del telescopio Daniel K. Inouye. Credit: NSO/AURA/NSF

Un’immagine che vale più di mille parole

Nella foto potete ammirare i dettagli della cromosfera, l’area dell’atmosfera solare che si estende sopra la superficie. L’immagine mostra una regione di 82.500 chilometri di diametro con una risoluzione di 18 km. Questa foto è stata scattata a 486,13 nanometri utilizzando la linea H-beta della serie Balmer.

Un’immagine, insomma, che vale più di mille parole. Nei prossimi mesi, grazie a questo potente telescopio, verranno scritti nuovi e affascinanti capitoli per la ricerca sulla fisica solare. L’Inouye Solar Telescope cambierà per sempre il modo in cui esploriamo e comprendiamo la nostra stella. Le sue osservazioni ci aiuteranno a prepararci meglio a fenomeni come le tempeste solari.

Il telescopio si trova nelle Hawaii, una terra di importanza spirituale e culturale per i nativi hawaiani. Il progetto intende far progredire la ricerca e la scienza che riguardano il nostro Sole, nonché promuovere le relazioni con le comunità locali delle Hawaii. Dall’inizio del 2022 l’IST ha raccolto dati per oltre 20 proposte scientifiche e ha condotto osservazioni solari coordinate con la Parker Solar Probe e Solar Orbiter di NASA ed ESA.

Riferimenti: NSO

Se il lavoro che stiamo facendo ti sembrerà utile, per te e per tutti, potrai anche decidere di esserne partecipe e di abbonarti a Passione Astronomia. Non possiamo prometterti di scoprire cosa c’era prima del Big Bang. Ma possiamo prometterti che con il tuo aiuto ci saranno gli articoli di Passione Astronomia per seguire e capire meglio l’universo.

Chissà che un paese più informato non sia un paese migliore.