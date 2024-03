Il cielo dell’Atacama si distingue per la visibilità del cielo notturno: ecco la Via Lattea come non l’avete mai vista in uno splendido filmato

Questo video in 8K ci porta in uno dei luoghi migliori del mondo per la visione della Via Lattea ad occhio nudo: il deserto dell’Atacama in Cile (sede del Very Large Telescope non a caso). L’alternanza notte giorno ci porta in un viaggio incredibile in questo luogo. Questa zona del Cile ha però temperature gelide, altitudini fino a 5000 m, laghi salati e pendii ghiacciati, ma senza dubbio è uno dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita. Nel frattempo godetevi questo viaggio e sognate:

Qualche info sulla nostra Galassia

Tutte le stelle della Via Lattea orbitano attorno a un buco nero supermassiccio al centro della galassia, che è stimato essere quattro milioni di volte più massiccio del nostro Sole. Fortunatamente, è a una distanza di sicurezza dalla Terra, a circa 28.000 anni luce. La nostra galassia (diametro 100.000 anni luce) è una delle innumerevoli miliardi nell’universo, ciascuna con milioni, o più frequentemente miliardi, di stelle proprie. La Via Lattea si snoda lungo un’orbita galattica a una velocità media di circa 828.000 km/h. Il nostro sistema solare impiega circa 230 milioni di anni per compiere una rivoluzione attorno al centro galattico.

La Via Lattea. Credit: Stefano Maraggi

Il gruppo locale

La nostra Galassia fa parte del Gruppo Locale, un “quartiere” di circa 10 milioni di anni luce, costituito da oltre 30 galassie che sono legate gravitazionalmente l’una all’altra. A parte la nostra galassia, la più grande di questo gruppo è Andromeda, che è in rotta con la Via Lattea (circa quattro miliardi di anni). La Via Lattea per i Greci rappresentava del latte perso da Era mentre allattava Ercole, che versandosi si sparse nel cielo. Ercole, infatti, era figlio di Zeus e della mortale Alcmena la quale, per paura di ritorsioni da parte della consorte del re degli dèi, lo abbandonò subito dopo la nascita. Qui l’articolo completo.

Riferimenti: ESO, NASA; immagine di copertina credit ESO