Il lancio del nuovo telescopio spaziale Nancy Grace Roman è previsto per maggio 2027 e testerà nuove tecnologie di ricerca per esopianeti.

Il prossimo grande occhio della NASA rivolto al cosmo è ora completamente assemblato. Il 25 novembre, i tecnici hanno unito le sezioni interna ed esterna del telescopio spaziale Nancy Grace Roman nella più grande camera bianca del Goddard Space Flight Center dell’agenzia nel Maryland. Dopo i test finali, Roman si sposterà al sito di lancio del Kennedy Space Center della NASA in Florida per i preparativi del lancio nell’estate del 2026. Il lancio di Roman è previsto per maggio 2027, ma il team è sulla buona strada per un tentativo di lancio anticipato già nell’autunno del 2026. Un razzo SpaceX Falcon Heavy invierà l’osservatorio alla sua destinazione finale a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra. L’omonima di Roman, la dottoressa Nancy Grace Roman, prima astronoma capo della NASA, si è posta come missione personale quella di rendere le viste cosmiche facilmente accessibili a tutti, aprendo la strada ai telescopi spaziali.

Una visione doppia

Il telescopio spaziale Nancy Grace Roman della NASA esplorerà vaste aree del cielo durante la sua missione principale quinquennale, osservando stelle, galassie, buchi neri ed esopianeti. Questa infografica presenta in anteprima alcune delle scoperte che gli scienziati si aspettano dalla valanga di dati di Roman. Crediti: Goddard Space Flight Center della NASA

Osservare dallo spazio renderà Roman molto sensibile alla luce infrarossa – luce con una lunghezza d’onda superiore a quella percepibile dai nostri occhi – proveniente da ogni angolo del cosmo. Abbinare la sua nitida visione infrarossa a una visione panoramica dello spazio permetterà agli astronomi di esplorare una miriade di argomenti cosmici, dalla materia oscura all’energia oscura, dai mondi lontani ai buchi neri solitari, e di condurre ricerche che richiederebbero centinaia di anni con altri telescopi.

Roman è dotato di due strumenti: il Wide Field Instrument e il Coronagraph Instrument, entrambi test dimostrativi di una nuova tecnologia per la ricerca di esopianeti. Il coronografo metterà infatti alla prova nuove tecnologie per l’imaging diretto di pianeti attorno ad altre stelle. Bloccando il riverbero delle stelle lontane, renderà più facile agli scienziati osservare la debole luce dei pianeti in orbita attorno a esse. Il coronografo mira a fotografare mondi e dischi polverosi attorno a stelle vicine in luce visibile per aiutarci a vedere mondi giganti più vecchi, più freddi e in orbite più vicine rispetto a quanto l’imaging diretto dei giovani e dei gioviani caldi abbia finora rivelato.

Il team del coronografo condurrà una serie di osservazioni pianificate in precedenza per tre mesi, distribuiti nel primo anno e mezzo di attività della missione, dopodiché la missione potrà effettuare ulteriori osservazioni sulla base dei contributi della comunità scientifica.

Nuove indagini dell’Universo

Il telescopio spaziale Roman della NASA avvicinerà gli scienziati alla comprensione dei misteri dell’energia oscura e della materia oscura e contribuirà a stabilire quanto siano comuni pianeti come la Terra nella nostra galassia. Il lancio di Roman è previsto per maggio 2027, con i team che lavorano per un lancio già nell’autunno del 2026. Crediti: Goddard Space Flight Center della NASA

Il Wide Field Instrument è una fotocamera da 288 megapixel che svelerà il cosmo dal nostro sistema solare fino ai confini dell’universo osservabile. Utilizzando questo strumento, ogni immagine di Roman catturerà una porzione di cielo più ampia delle dimensioni apparenti di una Luna piena. La missione raccoglierà dati a una velocità centinaia di volte superiore a quella del telescopio spaziale Hubble della NASA, accumulando fino a 20.000 terabyte (20 petabyte) nel corso della sua missione principale di cinque anni.

Utilizzando il Wide Field Instrument, Roman condurrà tre indagini principali che rappresenteranno il 75% della missione primaria. L’High-Latitude Wide-Area Survey combinerà le potenzialità dell’imaging e della spettroscopia per svelare oltre un miliardo di galassie sparse in un’ampia fascia di spazio e tempo. Gli astronomi tracceranno l’evoluzione dell’universo per sondare la materia oscura – materia invisibile rilevabile solo dall’influenza della sua gravità su ciò che possiamo vedere – e seguiranno la formazione di galassie e ammassi di galassie nel tempo.

L’High-Latitude Time-Domain Survey esplorerà il nostro universo dinamico osservando ripetutamente la stessa regione del cosmo. Unendo queste osservazioni per creare filmati, gli scienziati potranno studiare come gli oggetti celesti e i fenomeni cambiano in periodi di tempo che vanno da giorni ad anni. Ciò aiuterà gli astronomi a studiare l’energia oscura – la misteriosa pressione cosmica che si ritiene acceleri l’espansione dell’universo – e potrebbe persino svelare fenomeni completamente nuovi che non sappiamo ancora come individuare.

Al cuore della Via Lattea

Il telescopio spaziale Nancy Grace Roman completamente assemblato. Crediti: NASA/Jolearra Tshiteya

Lo strumento Galactic Bulge Time-Domain Survey di Roman guarderà invece verso l’interno della nostra galassia per offrire una delle viste più profonde mai ottenute del cuore della Via Lattea. Gli astronomi osserveranno centinaia di milioni di stelle alla ricerca di segnali di microlensing: amplificazioni gravitazionali della luce di una stella di fondo causate dalla gravità di un oggetto interposto. Mentre gli astronomi hanno scoperto principalmente mondi che abbracciano le stelle, le osservazioni di microlensing di Roman possono individuare pianeti nella zona abitabile della loro stella e più lontano, inclusi mondi come quelli del nostro Sistema Solare.

Il microlensing rivelerà anche pianeti vaganti, mondi che vagano per la galassia senza legami con una stella, e buchi neri isolati. Lo stesso set di dati rivelerà 100.000 mondi che transitano, o passano davanti, alle loro stelle ospiti. Il restante 25% della missione primaria quinquennale di Roman sarà dedicato ad attività da definire in collaborazione con l’ampia comunità scientifica. Il primo programma di questo tipo, denominato Galactic Plane Survey, è già stato selezionato.

Poiché le osservazioni di Roman consentiranno un’ampia gamma di studi scientifici, la missione avrà un Programma di Ricerca Generale progettato per supportare gli astronomi nella divulgazione delle scoperte scientifiche utilizzando i dati di Roman. Nell’ambito dell’impegno della NASA per la scienza di alto livello, la NASA renderà tutti i dati di Roman disponibili al pubblico senza un periodo di utilizzo esclusivo. Ciò garantisce che più scienziati e team possano utilizzare i dati contemporaneamente, il che è importante poiché ogni osservazione di Roman affronterà una vasta gamma di casi scientifici.

