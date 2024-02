Gli scienziati ritengono che il Big Bang sia il modo migliore per spiegare come è iniziato l’Universo e come è cambiato nel tempo. Tutta la scienza si basa sull’evidenza. Ma quali sono le prove?

Il Big Bang è attualmente la migliore spiegazione che abbiamo sull’origine dell’Universo. Gli astronomi pensano che tutto abbia avuto inizio in un unico punto. Poi tutto si espanse e si allungò per crescere nell’immenso Universo che vediamo oggi. Gli scienziati ritengono che questo sia il modo migliore per spiegare come è iniziato l’Universo e come è cambiato nel tempo. Tutta la scienza si basa sull’evidenza. Ma quali sono le prove che abbiamo che le cose siano andate proprio così?

Le tre prove del Big Bang

La luce che osserviamo dalle galassie è stata allungata nel momento in cui ci raggiunge. Sembra più rosso di quanto dovrebbe. Questo spostamento verso il rosso è il risultato dell’allontanamento delle galassie da noi. Le osservazioni mostrano che praticamente tutto nell’Universo si sta allontanando. Lo spostamento verso il rosso delle galassie distanti ci dice che l’Universo è in espansione.

La radiazione cosmica di fondo

Molto, molto tempo fa, l’intero Universo era molto caldo. Man mano che cresceva di dimensioni, il calore lasciava un “bagliore” che riempiva l’intero Universo. La teoria del Big Bang prevede che questo bagliore dovrebbe ancora esistere. Prevede inoltre che dovremmo essere in grado di rilevarlo come luce a microonde. E lo abbiamo fatto. È la famosa radiazione cosmica di fondo, l’eco vero e proprio della nascita dell’universo.

Idrogeno ed elio

Alcuni elementi chimici, inoltre, furono creati subito dopo il Big Bang. Elementi come idrogeno ed elio. La teoria della nascita dell’universo prevede la quantità di ciascun elemento prodotto nell’universo primordiale. Quando gli astronomi osservano galassie e stelle molto antiche, la quantità di ciascuna sostanza chimica che vedono concorda proprio con la teoria del Big Bang.

