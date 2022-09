Da sempre Settembre è considerato il mese delle ripartenze. Si torna a scuola, a lavoro e le vacanze volgono al termine. Noi però non ci siamo mai fermati, e in questi mesi abbiamo pensato a cosa potevamo offrirvi al vostro ritorno.

Ecco quindi che arriva il periodo gratuito di un mese al nostro piano di Membership! Avrete quindi modo di vedere in prima persona cosa signfica supportare in prima persona il progetto di Passione Astronomia, e ricevere in cambio dei contenuti esclusivi fatti apposta per chi ci supporta! Sono tantissime le persone che in questi mesi ci hanno sostenuto e continuano a farlo e noi non siamo che lieti di poter offrire l’opportunità a tutti cosa si prova ad essere parte del nostro mondo.

Per avere un’idea di quello che vi aspetta potete dare un’occhio qui! E vedere cosa abbiamo prodotto in questi primi mesi di membership! Tutto fatto grazie all’aiuto delle persone che hanno deciso di sostenerci! E noi non siamo altro che lieti di poter continuare il nostro lavoro anche grazie a persone cosi! Un rapporto unico, che va oltre l’essere fan o fruitori di una pagina/sito che fa divulgazione! Vediamo quali sono i piani!

PIANO STELLA

Il piano Stella è quello base, ma rappresenta comunque un primo passo per entrare ancora più in simbiosi con quello che facciamo giornalmente! Ecco cosa riceverai:

-Ringraziamenti per il tuo supporto

-Un’occhiata dietro le quinte su come si lavora in Passione Astronomia

-Foto di backstage

-Video di lavoro sul campo

PIANO NEBULA

Il Piano Nebula è uno dei più scelti, ma sappiamo molto bene il perché. Rappresenta infatti il punto di contatto con tutti noi. UN gruppo Telegram esclusivo dove scambiare idee, raccontare la propria passione e ovviamente restare in contatto con tutti. Ecco cosa si riceve:

-Tutti i benefici del Piano Stella

-Gruppo Telegram Privato con tutto il team di Passione Astronomia

-Video in anteprima

-Pillole di Scienza

-Call private con il team di Passione Astronomia

PIANO GALASSIA

L’aiuto definitivo al nostro lavoro sul web! In questo modo potrai avere accesso a tutti i benefici precedenti e soprattutto anche l’accesso in anteprima ad alcuni eventi organizzati direttamente da noi!

-Tutti i benefici del Piano Nebula e Stella

-Creazione di nuovi eventi dal vivo e non solo

-Accesso in anteprima (almeno una settimana prima se possibile) alle prenotazioni per gli eventi organizzati da Passione Astronomia

-Libro in omaggio in versione pdf (al momento dell’iscrizione) di Daniele Gasparri