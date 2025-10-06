Premi Nobel 2025: come seguire l'evento in diretta

Come seguire in diretta la cerimonia per l’assegnazione dei premi Nobel e i possibili vincitori.

I Premi Nobel, istituiti nel 1901 da Alfred Nobel, celebrano eccellenze in fisiologia o medicina, fisica, chimica, letteratura, pace ed economia. I vincitori ricevono una medaglia, un diploma e circa un milione di euro. Gli annunci avvengono a ottobre, ma le cerimonie si svolgono il 10 dicembre, anniversario della morte di Nobel. A Stoccolma, il re svedese consegna i premi scientifici, letterari ed economici; a Oslo si assegna il Nobel per la Pace. Vediamo ora insieme quali sono gli orari di quest’anno.

Lunedì 6 ottobre alle ore 11:30: Medicina o Fisiologia

alle ore 11:30: Medicina o Fisiologia Martedì 7 ottobre alle ore 11:45: Fisica

alle ore 11:45: Fisica Mercoledì 8 ottobre alle 11.4: Chimica

alle 11.4: Chimica Giovedì 9 ottobre sarà il turno della Letteratura alle 13:00

sarà il turno della Letteratura alle 13:00 Venerdì 10 ottobre alle ore 11:00: Nobel per la Pace

alle ore 11:00: Nobel per la Pace Lunedì 13 ottobre delle Scienze Economiche (orario ancora da annunciare).

Gli annunci saranno trasmessi in diretta streaming sul sito ufficiale della Fondazione Nobel e sul canale YouTube della stessa. Anche Reuters offrirà aggiornamenti in tempo reale e analisi.

I vincitori dello scorso anno e i favoriti del 2025

Nel 2024, il Nobel per la medicina è andato a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta dei microRNA, fondamentali nella regolazione genica. In fisica, John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton hanno trasformato l’intelligenza artificiale con le reti neurali, mentre in chimica David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper hanno rivoluzionato la progettazione delle proteine tramite AI.



Per il 2025, i nomi più attesi includono Jeffrey M. Friedman per la leptina, Jens Juul Holst per i farmaci GLP-1 contro l’obesità, Pablo Jarillo-Herrero per i superconduttori bidimensionali, Ewine van Dishoeck per l’astrochimica interstellare e Omar M. Yaghi per i materiali porosi nelle batterie sostenibili. Sarà interessante vedere chi tra loro salirà sul palco e entrerà nella storia. Abbiamo scritto un articolo completo riguardo la storia di questi premi e di come siamo arrivati ai giorni nostri.

Fonte:

1. Nobel Prize (NOBEL PRIZE, ANNOUNCEMENTS 6–13 OCTOBER 2025)