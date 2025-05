Il nuovo pianeta nano osservato ai margini del Sistema Solare potrebbe mettere in crisi l’ipotesi dell’esistenza del Pianeta X.

Un piccolo team guidato da Sihao Cheng, Martin A. e Helen Chooljian, membri della School of Natural Sciences dell’Institute for Advanced Study, ha scoperto uno straordinario oggetto transnettuniano (TNO), denominato 2017 OF 201, ai margini del nostro Sistema Solare. Il TNO è potenzialmente abbastanza grande da essere classificato come pianeta nano, la stessa categoria del ben più noto Plutone. Il nuovo oggetto è uno degli oggetti visibili più distanti del nostro sistema solare e, significativamente, suggerisce che la porzione di spazio vuota che si pensa esista oltre Nettuno, nella Fascia di Kuiper, in realtà non lo sia affatto. Cheng ha effettuato la scoperta insieme ai colleghi Jiaxuan Li ed Eritas Yang della Princeton University, utilizzando metodi computazionali avanzati per identificare la caratteristica traiettoria dell’oggetto nel cielo. Il nuovo oggetto è stato annunciato ufficialmente dal Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale il 21 maggio 2025 e pubblicato in un pre-print su arXiv condiviso oggi.

Un nuovo oggetto transnettuniano

mmagine che mostra la posizione attuale di Plutone, Nettuno e il nuovo pianeta nano 2017 OF201. Crediti: Jiaxuan Li e Sihao Cheng

Gli oggetti transnettuniani sono pianeti minori che orbitano attorno al Sole a una distanza media maggiore rispetto all’orbita di Nettuno. Il nuovo TNO è speciale per due motivi: la sua orbita estrema e le sue grandi dimensioni. “L’afelio dell’oggetto – il punto più lontano dal Sole sull’orbita – è più di 1600 volte più lungo dell’orbita terrestre“, spiega Cheng. “Mentre il suo perielio – il punto più vicino al Sole sull’orbita – è 44,5 volte più lungo dell’orbita terrestre, simile all’orbita di Plutone.“

Questa orbita estrema, che l’oggetto impiega circa 25.000 anni per completare, suggerisce una complessa storia di interazioni gravitazionali. “Deve aver subito incontri ravvicinati con un pianeta gigante, che ne hanno causato l’espulsione su un’orbita ampia”, afferma Yang. “Potrebbe esserci stata più di una fase nella sua migrazione. È possibile che questo oggetto sia stato prima espulso nella nube di Oort, la regione più distante del nostro Sistema Solare, che ospita numerose comete, e poi rimandato indietro“, aggiunge Cheng.

Orbite particolari

Molti TNO estremi hanno orbite che sembrano raggrupparsi secondo orientamenti specifici, ma 2017 OF 201 devia da questo. Questo raggruppamento è stato interpretato come prova indiretta dell’esistenza di un altro pianeta nel Sistema Solare, il Pianeta X o il Pianeta Nove, che potrebbe guidare gravitazionalmente questi oggetti nei loro schemi osservati. L’esistenza di 2017 OF 201 come anomalia rispetto a tale raggruppamento potrebbe potenzialmente mettere in discussione questa ipotesi.

Alla ricerca di nuovi TNO

Immagini dell’OF2017 dal database del telescopio e della sua traiettoria nel cielo. Crediti: Jiaxuan Li e Sihao Cheng

Cheng e i suoi colleghi stimano che il diametro di 2017 OF 201 sia di 700 km, il che lo renderebbe il secondo oggetto più grande conosciuto in un’orbita così ampia. Il diametro di Plutone, invece, è di 2.377 km. Sono necessarie ulteriori osservazioni, potenzialmente con l’ausilio di radiotelescopi, per determinarne le dimensioni esatte.

Pianeti nani nel sistema solare esterno

Cheng ha scoperto l’oggetto nell’ambito di un progetto di ricerca in corso per identificare i TNO e possibili nuovi pianeti nel Sistema Solare esterno. L’oggetto è stato identificato individuando punti luminosi in un database di immagini astronomiche del Victor M. Blanco Telescope e del Canada France Hawaii Telescope (CFHT), e cercando di collegare tutti i possibili gruppi di tali punti che sembravano muoversi nel cielo come un singolo TNO. Questa ricerca è stata condotta utilizzando un algoritmo computazionalmente efficiente prodotto da Cheng. Alla fine, hanno identificato 2017 OF 201 in 19 diverse esposizioni, acquisite nell’arco di 7 anni.

La scoperta ha implicazioni significative per la nostra comprensione del sistema solare esterno. L’area oltre la Fascia di Kuiper, dove si trova l’oggetto, era stata ritenuta essenzialmente vuota, ma la scoperta del team suggerisce che non sia così. “2017 OF 201 trascorre solo l’1% del suo tempo orbitale, abbastanza vicino a noi da essere rilevabile. La presenza di questo singolo oggetto suggerisce che potrebbero esserci un altro centinaio di altri oggetti con orbita e dimensioni simili; sono semplicemente troppo lontani per essere rilevabili al momento“, afferma Cheng.

Rappresentazione artistica del Pianeta X. Crediti: Caltech / R. Hurt (IPAC)

La scoperta dimostra anche il potere della scienza aperta. “Tutti i dati che abbiamo utilizzato per identificare e caratterizzare questo oggetto sono dati d’archivio accessibili a chiunque, non solo agli astronomi professionisti“, afferma Li. “Questo significa che le scoperte rivoluzionarie non sono limitate a chi ha accesso ai più grandi telescopi del mondo. Qualsiasi ricercatore, studente o persino citizen scientist con gli strumenti e le conoscenze adeguati avrebbe potuto fare questa scoperta, evidenziando il valore della condivisione delle risorse scientifiche“.

