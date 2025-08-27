Grazie al telescopio spaziale James Webb gli astronomi hanno osservato una nuova luna sul pianeta Urano.

Il James Webb Space Telescope da oggi ha un altro fiore all’occhiello. Il telescopio spaziale si è preso una pausa dallo scrutare l’antico e remoto Universo e ha recentemente rivolto lo sguardo più vicino a casa. Esaminando Urano alla ricerca di lune inesplorate ha scoperto la sua 29^ luna ufficiale. L’individuazione di un’altra piccola luna potrebbe non sembrare un granché, ma se il Sistema Solare è attualmente ancora un puzzle da risolvere, non può essere completato senza i suoi piccoli pezzi. E mentre gli scienziati continuano nello sviluppo una comprensione più completa di Urano, la piccola luna S/2025 U1 ne farà parte.

La scoperta di S/2025 U1

La sonda Voyager 2 della NASA ha catturato questa immagine di Urano mentre sorvolava il gigante di ghiaccio nel 1986. Una nuova ricerca che utilizza i dati della missione mostra che durante il sorvolo si è verificato un evento di vento solare, portando a un mistero sulla magnetosfera del pianeta che ora potrebbe essere risolto.Crediti: NASA/JPL-Caltech

Gli astronomi hanno scoperto la piccola luna nelle immagini NIRCam del James Webb dello scorso febbraio. Orbita a circa 56.000 km dal centro di Urano e ha un periodo orbitale di 9,6 ore. Segue un’orbita quasi circolare. Ciò suggerisce che si sia formata vicino al pianeta piuttosto che essere stata catturata, poiché le lune catturate tendono a seguire orbite eccentriche.

“Si trova a circa 56.000 chilometri dal centro di Urano, in orbita attorno al piano equatoriale del pianeta, tra le orbite di Ofelia (che si trova appena fuori dal sistema di anelli principali di Urano) e Bianca“, ha affermato Maryame El Moutamid, scienziata a capo della Divisione di Scienza ed Esplorazione del Sistema Solare dello SwRI, con sede a Boulder, in Colorado. “La sua orbita quasi circolare suggerisce che potrebbe essersi formato vicino alla sua posizione attuale“.

L’oggetto è stato individuato in una serie di 10 immagini a lunga esposizione di 40 minuti catturate dalla Near-Infrared Camera (NIRCam). È una piccola luna, ma una scoperta significativa. Qualcosa che nemmeno la sonda spaziale Voyager 2 della NASA aveva visto durante il suo sorvolo di quasi 40 anni fa.

Le caratteristiche di Urano

Urano è unico tra i pianeti del Sistema Solare perché è inclinato su un lato. Quindi, invece di una vista laterale, il James Webb offre una vista “dall’alto” del pianeta, dei suoi anelli e delle sue lune.Nel 1986, la Voyager 2 arrivò a 81.500 km da Urano e non individuò quella luna. A quel tempo, solo cinque delle lune del pianeta erano state scoperte, e la Voyager ne scoprì una sesta, Puck, che prende il nome da un personaggio del “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare. Infine, studi successivi delle immagini della Voyager 2 rivelarono la presenza di 11 nuove lune.

S/2025 U1 ha un diametro di soli 10 km circa. Questa misurazione si basa sulla sua albedo. Se ha la stessa albedo delle altre lune di Urano, allora questa misurazione dovrebbe essere valida. Con un diametro di soli 10 km, è facile capire come sia passato inosservato per così tanto tempo.La piccola luna aggiunge ulteriore complessità a uno degli ambienti più misteriosi del Sistema Solare. Anzi, la sua scoperta lascia presagire una complessità ancora maggiore, ancora da scoprire.

Le lune attorno a Saturno e Urano possono agire come lune pastore che mantengono e modellano la struttura degli anelli. Gli anelli possono anche formarsi da lune che si avvicinano troppo ai loro pianeti. Quando una luna supera il limite di Roche, la gravità del pianeta la separa e i detriti creano un anello. Un ciclo simile potrebbe verificarsi su Urano, sebbene su una scala temporale molto più breve. Le lune di Urano sono più dense di quelle di Saturno e le collisioni tra le lune potrebbero creare i detriti che formano gli anelli.

I misteri delle lune

“Nessun altro pianeta ha tante piccole lune interne come Urano, e le loro complesse interrelazioni con gli anelli suggeriscono una storia caotica che sfuma il confine tra un sistema di anelli e un sistema di lune“, ha affermato Matthew Tiscareno del SETI Institute di Mountain View, California, membro del team di ricerca. “Inoltre, la luna nuova è più piccola e molto più debole della più piccola delle lune interne precedentemente conosciute, il che rende probabile che rimanga ancora una complessità ancora maggiore da scoprire“.

Questa scoperta non è del tutto inaspettata. Gli astronomi hanno studiato le lune di Urano e alcuni hanno concluso che devono esserci altre lune più piccole. Solo loro possono spiegare le dimensioni e i bordi degli anelli di Urano. Un articolo del 2020 affermava: “Dato che 17 dei 20 bordi netti degli anelli rimangono inspiegati, ci si aspetterebbe che siano necessarie diverse altre lune“. Queste lune avrebbero un diametro compreso tra 5 e 10 km, e S/2025 U1 ha un diametro di circa 10 km. Sebbene lo stesso articolo affermasse che Cassini avrebbe dovuto trovarle, si sbagliava; solo il James Webb sembra avere la capacità di individuarle, almeno finchè in futuro una missione su Urano non potrà effettuare osservazioni in loco.

