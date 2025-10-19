Questa estinzione portò all’ascesa dei dinosauri che, invece, “scomparvero” 66 milioni di anni fa a causa di un asteroide che colpì la Terra

Advertisement

Quasi tutti sanno che i dinosauri “scomparvero” a causa di un asteroide che colpì la Terra circa 66 milioni di anni fa. Secondo un nuovo studio, una precedente estinzione, avvenuta oltre 223 milioni di anni fa, ha spianato la strada proprio ai dinosauri.

L’episodio pluviale carnico

L’estinzione è avvenuta durante quello che viene chiamato “episodio pluviale carnico (CPE)“. Il clima in quel periodo cambiò a causa di un’intensa attività vulcanica che creò Grandi Province Ignee, LIP (accumuli estremamente grandi di rocce magmatiche di tipo intrusivo, effusivo, o misto, affioranti sulla crosta terrestre). Ma ora sappiamo che ci fu una vera e propria estinzione di massa. La costa occidentale del Nord America è costituita, in parte, da basalto vulcanico: si formò la cosiddetta “provincia di Wrangellia“. Le eruzioni vulcaniche che hanno avuto un ruolo fondamentale nella formazione di questa ‘provincia’ hanno causato anche enormi cambiamenti climatici spianando la strada ai dinosauri.

Ricostruzione della vita sulla Terra circa 233 milioni di anni fa. Credit: D.Bonadonna MUSE

Aumento delle precipitazioni come prova dell’estinzione

Una prova del cambiamento climatico e dell’estinzione durante il Carnico fu un’importante aumento delle precipitazioni. Ci fu una grave perdita di biodiversità sia sulla terra che nei mari. Le foreste di conifere divennero predominanti e apparvero altri nuovi tipi di vita vegetale generando una crisi alimentare per gli erbivori esistenti.

Nuove specie e ambiente mutato

Questa è una fotografia della formazione Nikolai lungo il Glacier Creek nelle montagne Wrangell, Alaska. Credit: Greene et al, 2008

Ciò determinò la comparsa di tante nuove specie (dinosauri, tartarughe, coccodrilli, lucertole e mammiferi). Negli oceani nacquero le prime barriere coralline e molti moderni gruppi di plancton. I cambiamenti portano l’Europa a diventare un’area dominata da lagune e laghi d’acqua dolce. In altre aree del mondo si formarono grandi sistemi fluviali, con abbondanti laghi d’acqua dolce, estesi delta e sedimentazione. Le estinzioni portano anche al rinnovamento, come mostra questo studio. Il CPE potrebbe aver “annientato”molte specie, ma “ha annunciato” la comparsa di ecosistemi più moderni, inclusa l’espansione delle foreste di conifere della Terra e i dinosauri proliferarono.

Per saperne di più: