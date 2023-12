Anche quest’anno la NASA ha continuato a rendere possibile l’impossibile. Ecco un riassunto dell’anno appena trascorso.

Tra gli obiettivi raggiunti dalla NASA nel 2023 c’è Frank Rubio, primo astronauta americano a trascorrere più di un anno nello spazio. Tra le altre cose, poi, l’Agenzia spaziale ha prelevato campioni da un asteroide e li ha riportati sulla Terra. Ha inviato per la prima volta una navicella spaziale per studiare un asteroide ricco di metalli. Ha lanciato diverse iniziative per condividere i dati climatici e per gli aerei sostenibili. Il tutto mentre continuano i preparativi per inviare i primi astronauti Artemis sulla Luna.

Un anno di successi per la NASA

“Quest’anno la NASA ha continuato a rendere possibile l’impossibile”, ha affermato l’amministratore delegato Bill Nelson. “Abbiamo lanciato missioni che aiutano a raccontare le storie più antiche del nostro sistema solare, abbiamo continuato a trasportare in sicurezza gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale per condurre ricerche scientifiche all’avanguardia. I nostri satelliti terrestri forniscono dati climatici critici a tutti. Stiamo facendo grandi passi avanti per rendere l’aviazione più affidabile e sostenibile e stiamo ampliando le nostre partnership commerciali e internazionali mentre ci avventuriamo sulla Luna e su Marte. La NASA ospita la migliore forza lavoro del mondo e non c’è limite a ciò che possiamo ottenere quando lavoriamo insieme” ha detto Nelson.

Il progetto James Webb

Una menzione a parte merita il telescopio spaziale James Webb, il più grande e potente che l’umanità abbia mai messo nello spazio, che ha celebrato un anno di scienza. La NASA e la DARPA hanno annunciato che le due organizzazioni collaboreranno su DRACO per testare un razzo a propulsione nucleare nello spazio entro il 2027.

Quest’anno la NASA ha celebrato anche i 25 anni di attività della Stazione Spaziale Internazionale mentre l’agenzia continua a promuovere la crescita dell’economia spaziale commerciale, sostenendo lo sviluppo di partnership con le stazioni spaziali commerciali. Il 2023 anche il 65° anniversario dell’agenzia. Celebrando questi risultati, la NASA ha anche svelato la sua visione futura per garantire che rimanga un leader globale nel settore aerospaziale per i decenni a venire.

Riferimenti: NASA