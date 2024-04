La sonda New Horizons prosegue nello studio della fascia di Kuiper in attesa di trovare nuovi oggetti da sorvolare.

New Horizons è in salute e continua il suo viaggio attraverso la fascia di Kuiper, allontanandosi a una distanza 60 volte maggiore dal Sole rispetto alla Terra. La sonda spaziale sta continuando a raccogliere dati 24 ore su 24 sul bozzolo del nostro Sole nella galassia, chiamato eliosfera, e a trasmetterci tali dati insieme a quelli del sorvolo di Arrokoth, l’oggetto della Cintura di Kuiper (KBO) visitato nel gennaio del 2019. Ora Alan Stern, investigatore principale della missione, ha scritto un post di aggiornamento sulle ultime novità legate a New Horizons.

Una vasta cintura di Kuiper

Le traiettorie approssimative dei veicoli spaziali interstellari attuali e passati della NASA, tra cui Voyager 1, Voyager 2 e New Horizons. Credit: NASA/Johns Hopkins APL/SwRI)

Sono stati recentemente pubblicati i risultati dello strumento di bordo che si occupa di contare la polvere. Negli ultimi anni lo strumento ha rilevato un numero inaspettatamente elevato di impatti di polvere. Perché è così emozionante? Perché indica più polvere a distanze maggiori dal Sole del previsto, il che a sua volta potrebbe essere la prova di una fascia di Kuiper estesa, o anche di una seconda fascia di Kuiper, che si trova più avanti.

Un secondo documento di ricerca del team New Horizons, riguardante le ricerche da Terra di oggetti KBO da studiare lungo la nostra traiettoria, ne riporta un numero sorprendente molto distanti davanti alla sonda. Questo porta a una conclusione simile, ovvero che la cintura di Kuiper potrebbe essere più estesa, o addirittura che potrebbe esserci una seconda cintura di Kuiper, ancora più avanti. I nuovi risultati da Terra sono stati sottoposti a revisione scientifica e non sono ancora stati pubblicati.

Insieme, questi dati hanno acceso un rinnovato interesse per la possibilità di trovare un KBO distante che New Horizons potrebbe sorvolare alla fine degli anni 2020 o addirittura 2030. A tal fine, il team ha proposto alla NASA una ricerca pluriennale di target flyby KBO. Se approvato dalla NASA, questo sforzo continuerebbe inizialmente le ricerche KBO profonde e terrestri con il telescopio giapponese Subaru che attualmente viene utilizzato. Ma si avrebbe più tempo a disposizione e una ricerca più approfondita consentita da un nuovo filtro ad alto rendimento che il progetto New Horizons ha fornito al telescopio.

Quindi, a partire dal 2025, prevediamo di proporre di utilizzare per questa ricerca l’ancor più capace Osservatorio Vera Rubin (VRO), finanziato congiuntamente dalla National Science Foundation e dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. VRO è un nuovo osservatorio che dovrebbe essere online alla fine del 2024 e può effettuare ricerche ancora più approfondite di quanto possa fare Subaru. Successivamente, una volta lanciato il telescopio spaziale Roman della NASA nel 2027 o 2028, proporremmo di utilizzare questo osservatorio ancora più capace, anche con software di apprendimento automatico personalizzato e supercomputer per elaborare tali dati.

Programmi futuri verso lo spazio interstellare

Rappresentazione artistica di New Horizons nel buio dello spazio. Credit: erge Brunier/Marc postino/Dan Durda

I calcoli indicano che, data l’evidenza di una fascia di Kuiper estesa e di KBO molto distanti, questa triade di ricerche potrebbe semplicemente fornire a New Horizons un secondo KBO da sorvolare. Ma i calcoli mostrano anche che anche una ricerca del genere è comunque complicata e potrebbe essere il classico ago in un pagliaio. Tuttavia, sappiamo che le probabilità di trovare un nuovo bersaglio sono molto più remote senza questa nuova serie di ricerche. Il valore scientifico di un altro sorvolo ravvicinato di un oggetto KBO sarebbe molto grande per la scienza planetaria. E il team di New Horizons è ansioso di cercare.

New Horizons continua gli studi sull’eliosfera esterna del Sole, osservando i KBO in lontananza ed effettuando altre misurazioni scientifiche che solo un veicolo spaziale nella lontana fascia di Kuiper può svolgere. La sonda gode di ottima salute e dispone di carburante ed energia sufficienti per continuare a esplorare almeno fino al 2040. Entro la fine degli anni 2020 o 2030, la sonda spaziale dovrebbe volare attraverso il cosiddetto shock di terminazione dell’eliosfera, che è il precursore dell’eliopausa e del nostro ingresso nello spazio interstellare.

La sonda Voyager della NASA ha già studiato lo shock di terminazione, l’eliopausa e lo spazio interstellare, ma New Horizons ha a bordo sensori più moderni, per integrare notevolmente ciò che le Voyager possono fare. Per rendere tutto ciò possibile, poiché la batteria nucleare della sonda produce ogni anno sempre meno energia, si prevede di installare a bordo un nuovo software. Questo pacchetto si chiama “autonomia e protezione dai guasti” e il team lo sta già progettando e codificando. Dopo test approfonditi verrà inviato a New Horizons utilizzando la Deep Space Network (DSN) delle antenne di comunicazione della NASA.

Non mancano ovviamente le scoperte scientifiche nei dati che sono già stati acquisi e nei dati che saranno raccolti nel 2024. Quasi due dozzine di articoli scientifici con tali risultati, che vanno dagli studi sulla cintura di Kuiper e KBO, agli studi sull’eliosfera e altro ancora, sono stati pubblicati nel 2023 e un numero simile è previsto per quest’anno.

