L’incredibile 2022 della NASA, dalle straordinarie fotografie del James Webb Space Telescope, passando da Marte, fino al successo del lancio di Artemis verso la Luna.

Il 2022 passerà ai libri di storia come uno degli anni più completi in tutte le missioni della NASA. Dall’impatto storico della missione Artemis I, alle immagini rivoluzionarie del telescopio spaziale James Webb della NASA, all’innovativa dimostrazione della tecnologia LOFTID, al clamoroso successo della missione DART, agli incredibili progressi nei programmi aeronautici, tanti sono stati i successi scientifici e tecnologici portati a casa dall’agenzia americana in collaborazione con i partner di tutto il mondo.

Ecco un riepilogo dei risultati ottenuti in questo indimenticabile 2022:

Preparazione per l’esplorazione lunare umana

Il razzo Artemis I all’esterno dell’edificio di assemblaggio. Credit: NASA/Ben Smegelsky

Tra i risultati per i programmi di volo spaziale umano della NASA l’agenzia ha lanciato con successo, e per la prima volta, il suo Space Launch System (SLS) che ha portato la navicella Orion della NASA a viaggiare più lontana di qualsiasi veicolo spaziale costruito per gli astronauti.

Attraverso Artemis, l’agenzia ha segnato un punto di svolta nei suoi piani per inviare la prima donna sulla Luna. Con lo storico lancio del 16 novembre di Artemis I, così come il successivo splashdown di Orion l’11 dicembre, la NASA ha completato diversi traguardi chiave per SLS, Orion e sistemi di terra.

L’agenzia ha anche completato una serie di sviluppi chiave per Artemis che garantiranno non solo un ritorno umano sulla superficie lunare, ma un’esplorazione a lungo termine sulla Luna e intorno alla Luna in preparazione dell’invio dei primi astronauti su Marte.

Mantenere la presenza umana nell’orbita terrestre bassa

La Stazione Spaziale Internazionale. Credit: NASA

Il NASA Authorization Act approvato dal Congresso ha esteso la partecipazione dell’America alla Stazione Spaziale Internazionale almeno fino al 30 settembre 2030, consentendo agli Stati Uniti di continuare a raccogliere i frutti per il prossimo decennio mentre l’agenzia collabora con l’industria americana per sviluppare destinazioni e mercati commerciali per una fiorente economia spaziale.

Questo è stato il 22esimo anno continuo di presenza umana a bordo del laboratorio orbitante e la NASA e SpaceX hanno lanciato e riportato con successo i membri dell’equipaggio da e verso la Stazione Spaziale Internazionale dal Kennedy Space Center dell’agenzia in Florida. I regolari voli di rotazione dell’equipaggio da e verso la stazione continueranno a contribuire a massimizzare la scienza nello spazio.

Quattro missioni cargo commerciali hanno consegnato alla stazione spaziale più di 30.000 libbre di indagini scientifiche, strumenti e forniture critiche, e due hanno restituito circa 8.900 libbre di indagini e attrezzature ai ricercatori sulla Terra.

Migliorare la nostra comprensione della Terra

Terra. Credit: NASA

Nel 2022, la NASA ha continuato il suo impegno per comprendere gli impatti dei cambiamenti climatici sul pianeta Terra, mantenendo il suo ruolo di leader nella comprensione del clima e della scienza della Terra.

Il lancio del più recente strumento di scienze della Terra della NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale, l’Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, fornirà informazioni su come la polvere minerale influenza il riscaldamento e il raffreddamento del pianeta oltre alla capacità di rilevare il metano.

L’agenzia ha lavorato con partner nazionali e internazionali per collaborare a una risposta globale al cambiamento climatico, con azioni che includono la partecipazione alla 27a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l’emissione di un piano d’azione globale per il clima con la FEMA , la conclusione di un accordo con l’ESA per far progredire la comprensione globale della scienza della Terra per garantire la continuità dell’osservazione della Terra e continuare le partnership nello studio dei cambiamenti climatici della Terra.

Sono stati inoltre condotti in collaborazione con gli scienziati di tutto il mondo una serie di studi sui cambiamenti climatici relativi all’innalzamento del livello del mare, alle temperature superficiali globali e allo scioglimento dei ghiacci artici.

Studio del Sistema Solare e oltre

La regione interna della nebulosa di Orione ripresa dal James Webb. Credit: NASA, ESA, CSA, Data reduction and analysis : PDRs4All ERS Team; graphical processing S. Fuenmayor

Il James Webb Space Telescope della NASA, dopo il lancio avvenuto nel giorno di Natale del 2021, è divenuto operativo nel mese di giugno e ha iniziato una serie di incredibili osservazioni che stanno riscrivendo la storia della cosmologia.

Anche il fratello maggiore Hubble, nonostante la sua avanzata età, ha continuato a fare nuove scoperte, e inoltre l’agenzia ha condotto due voli ravvicinati di Venere oltre al successo straordinario della missione DART che è riuscita a deviare un asteroide dalla sua orbita, dando una nuova prospettiva alle missioni di difesa planetaria.

Su Marte il lavoro è continuato grazie agli instancabili rover Perseverance e Curiosity, agli orbiter che continuano a raccogliere dati attorno a Marte e a InSight, il primo lander inviato per lo studio del sottosuolo marziano che si è spento definitivamente nelle scorse settimane dopo 4 anni di ricerche e raccolta dati.

C’è ovviamente tanto da aspettarsi dal prossimo 2023. Il James Webb continuerà con i sui straordinari studi dell’universo, nuove missioni climatiche ci diranno di più su come la nostra Terra sta cambiando, risultati scientifici sulla Stazione Spaziale Internazionale, la selezione dei primi astronauti per l’invio sulla Luna dopo 50 anni, e tanto altro ancora.

Non ci resta che attendere!

Riferimenti: NASA

Se sei arrivato fin qui è perché hai ritenuto il nostro articolo degno di essere letto fino alla fine. Da sempre Passione Astronomia prova a costruire, attraverso la divulgazione scientifica, una comunità di persone più informate e consapevoli. È anche il motivo per cui abbiamo deciso di scrivere un libro dedicato all’astronomia. È scritto in modo chiaro e semplice, proprio perché per noi la divulgazione deve essere accessibile a tutti. Lo trovi qui.

Grazie!